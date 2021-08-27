Aşk Mantık İntikam Bitiyor Mu? Açıklama Geldi!

Fox TV ekranında seyirci karşısına çıkan ve yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan Aşk Mantık İntikam isimli televizyon dizisi projesi, sessiz ancak derin ilerleyişine devam ederek yeni bölümlerini yayınlıyor. İzleyici kitlesinin kalbini çalan ve yeni bölümleri ile merak uyandıran proje hakkında ortaya atılan iddia ise dizinin hayranlarının bir hayli canımı sıktı.

Öne sürülen iddialara göre sevilen proje, yaz sezonunun sona ermesi ile birlikte yayın hayatına veda edecek ve ekranlardan ayrılacaktı. Ancak konu hakkında edilen son bilgilere göre işaretlerin bu durumu göstermediği ve dizinin final yapacağı hakkında ortaya atılan iddiaların doğru olmadığı öğrenildi.

Başrollerde İlhan Şen ile Burcu Özberk’in yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisi, reyting oranlarında yüksek sonuçlar elde ederken sosyal medya hesaplarında da çok konuşulan diziler arasında bulunuyor. Yayın hayatına başladığı ilk günden beri sosyal medyada ses getiren dizi, reyting sonuçlarının da yükselmesi ile birlikte anlam kazandı ve yapımcıyı sevindirdi.

Reyting oranları ile güzel sonuçlar elde eden Aşk Mantık İntikam dizisi hakkında ortaya atılan iddia kafa karıştırdı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Ortaya atılan iddialara göre Aşk Mantık İntikam dizisinin final kararı alarak ekran hayatını sonlandıracağı konuşuldu. Fakat FOX TV'den gelen haberlere göre Aşk Mantık İntikam isimli televizyon dizisi projesinin kış sezonunda da yayın hayatına devam edeceği bilgisi öğrenildi. Bu durumun kısa zaman içerisinde yeni sezon tanıtım filmi ile beraber kanıtlanacağı da düşünülürken gelecek bölümler de merak ediliyor.

Dizinin yeni sezon tanıtımının İstanbul metrosunda geçeceği bilgisine ulaşılırken Fox TV kanalında yayınlanacak olan dizi oyuncularının teker teker her durakta bulunan metroya bineceği hakkında açıklamalar yapıldı. Son durağın ise Fox TV binası olacağı öğrenilirken tanıtım filmi merak içerisinde beklenildi.