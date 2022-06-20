Üç Kız Kardeş Dizisinin Başarısının Nedeni Ortaya Çıktı

Kanal D ekranında bu sezonda yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş isimli televizyon dizisi projesi yeni bölümleri ile büyük bir başarı elde etmişti. Dizi geçtiğimiz hafta televizyon ekranlarında yayınlanarak seyirci ile buluşan 16. bölümü ile sezon finali yapmış ve yayın hayatına kısa bir süreliğine ara vermişti. Üç aylık yaz arası vererek hayranlarını üzüntüye boğan dizi ilk bölüme itibariyle büyük bir başarı kazanmıştı. Dizinin başarısının bir sebebi de oyuncuların birbirleriyle arasındaki iletişim olarak yorumlandı. Özgü Kaya, Melisa Berberoğlu ve Almina Ada diziye ismini de veren üç kız kardeş karakterlerine hayat veriyor ve birbirleriyle çok iyi anlaşıyor. Sette tanışarak iyi bir arkadaşlık ortamı kuran üç ünlü oyuncu performansları ile de beğeni topluyor.

Tecrübeli oyuncu İclal Aydın ile beraber üç genç isim de geçtiğimiz hafta Üç Kız Kardeş dizisinin 1. ödülünü beraber alarak isimlerinden söz ettirmişti. Oyuncu kadrosunun sergilediği etkili performans ve hikayesiyle çok iyi reyting oranları alan Üç Kız Kardeş dizisi 2. sezonda da yayın hayatına devam edecek. Dizi çekimlerinin sona ermesi ardından oyuncu kadrosu rahatladı ve yoğun temponun bir süreliğine sona ermesi sebebiyle yaz etkinliklerine katıldı. Melisa Berberoğlu ile Özgü Kaya beraber yat partisine gitti ve Üç Kız Kardeş dizisi setinde başlayan arkadaşlıklarının dostluğa dönüştüğünü belirtti.

Dizinin başarılı oyuncusu Melisa Berberoğlu ise önemli açıklamalarda bulundu ve dikkatleri üzerine çekti. Dizi çekimlerinin Ayvalık'ta yapıldığı sırada en baştan beri rol arkadaşı özgü Kaya ile çok yakınlaştıklarını ve çok iyi bir ekip olduklarını anlattı. Çalışmaların ilk başladığı zaman itibarıyla çok yakın olduklarını ve çok iyi bir ekip olduklarını ifade eden Berberoğlu çok mutlu olduklarını ve enerjilerin çok yüksek olduğunu da ifade etti. Yeni sezona da bir an önce başlamak istediklerini ifade eden Melisa Berberoğlu açıklamaları ile dikkat çekti.