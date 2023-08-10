Son zamanlarda acil nakit ihtiyacı çeken kişi sayısında ciddi oranda artış yaşanıyor. Çalışanlar ve emekliler, aldıkları paralarla geçimlerini sağlamakta zorlanıyor. Bu nedenle banka kredi başvurularında ve kredi kartı kullanımlarında artış ortaya çıkıyor.

Bankalar, Merkez Bankası ve BDDK tarafından koyulan sınırlamalara uyarak kredi veriyor. En yüksek ihtiyaç kredisi tutarı genellikle 70 bin TL olarak sınırlandırılsa da bazı bankalar bu tutarı artırmaya başladı. Akbank, Denizbank ve Yapı Kredi, yüksek tutarda ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında yer alıyor. 90 bin TL kredi, mobil başvuru ile kolayca veriliyor.

BAŞVURULAR, BEŞ DAKİKADA TAMAMLANIYOR

Bankaların verdiği krediden yararlanmak isteyenler, başvurularını son derece kolay bir şekilde tamamlıyor. Mobil şube ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru yapılması mümkün oluyor. Bankalar bu kredi için düşük faiz alıyor.

Vade süresi 24 ay olarak uygulanacak. Bu sayede aylık ödeme tutarı düşük olduğu için borcun kapatılması daha kolay hale gelecek.

BANKALAR, KREDİ NOTUNA GÖRE ONAY VERİYOR

Bankaların sunduğu kredi olanaklarından yararlanmak isteyenlerin 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Bankalar, kredi notuna bakarak onay işlemlerini gerçekleştiriyor. Gelir durumu da dikkat edilen detaylar arasında yer alıyor. Bankalar, gelir durumunu inceleyerek müşterinin kredi kullanmak için uygun olup olmadığına karar veriyor.

Kredi kullanmak isteyenler, banka şubelerine giderek de başvurularını iletebiliyor. Ancak internet şubesinden ya da mobil şubeden de başvuru yapmak mümkün oluyor. Bu sayede başvurular, daha kısa sürede tamamlanıyor. Akbank, Denizbank ve Yapı Kredi; kredi kartı ya da konut-taşıt gibi kredi seçenekleriyle de müşterilerine avantaj sağlıyor.

Bankaların sunduğu diğer fırsatlardan da yararlanarak ihtiyaçlar karşılanabilir. Bankalar, geri ödeme sürecinde son derece titiz davranıyor. Bu nedenle geri ödemeleri aksatmamaya özen göstermek gerekiyor.