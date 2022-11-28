Üç Adımda Elektrik Faturanızı Kolayca Ödeyin

Elektrik faturasını her ay düzenli olarak ödemeniz gerekiyor. Hala fatura ödemek için saatlerce sıra bekliyorsanız, bunun kolay yollarını henüz keşfetmemişsiniz demektir. Bu noktada sizin için hazırladığımız tavsiyelere göz atarak, çok daha hızlı bir şekilde fatura ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle her ay elektrik faturası ödemek için ayırdığınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz. İşte adım adım yapmanız gerekenler…

1. Adım: Online İşlemler İçin Üye Olun

İlk adım olarak aydemperakende.com.tr adresini ziyaret edip üye olmanız gerekiyor. Üyelik için sadece gerekli alanları doldurmanız yeterli olacaktır. Üyelik işlemlerini sadece birkaç dakikanızı ayırarak gerçekleştirebilir ve site üzerinden online işlemler sayfasına giriş yaparak elektrik faturası ödeme işlemlerine başlayabilirsiniz.

2. Adım: Sayfanıza Giriş Yapın

Üye olmanızın ardından sayfanıza giriş yapmak için ilgili alanları doldurun. Bu sayfada T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu numaranızı yazmanız gerekiyor. Ayrıca güvenlik kodunu da yazarak ‘‘Giriş Yap’’ bölümüne tıklamanız yeterli olacaktır. Tıkladıktan sonra cep telefonunuza 6 haneli bir kod gönderilecek. Bu kodu doğru girdikten sonra sisteme giriş yapabilirsiniz. Sayfanıza girdikten sonra ‘’Online Ödeme’’ bölümüne tıklayarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Bu arada, Online Ödeme bölümünde isterseniz başkasının faturasını da ödeyebildiğinizi ayrıca aktarmış olalım.

3. Adım: Fatura Numaranızı Yazarak Ödemenizi Yapın

Bu sayfada elektrik abone numarası ya da sözleşme hesap numarası numarası gibi kolaylıkla ulaşabileceğiniz bilgilerle elektrik faturanızı ödemeniz mümkün oluyor. Her ay fatura ödeme merkezlerine giderek sıra almanız ve sıranın size gelmesi için saatlerce beklemeniz gerekmiyor. Gördüğünüz gibi sadece üç adımda fatura ödemenin rahatlığına siz de erişebilirsiniz!

İnternetin hayatımıza kazandırdığı en büyük kolaylıklardan biri de fatura ödeme işleminin online olarak gerçekleştirilebiliyor olmasıdır. Aydem Perakende ile bu rahatlığa ulaşmak artık çok daha kolay! Üstelik üye olmak ve faturanızı online olarak ödemek için ekstra bir üyelik ücreti ödemeniz de gerekmiyor. Tamamen ücretsiz olarak sunulan bu hizmetten rahatlıkla faydalanabileceğinizi belirtmek isteriz.

Elektrik Faturası Taksitle Ödenir mi?

Sıkça sorulardan biri de taksitle fatura ödemenin mümkün olup olmadığıdır. Elbette bu mümkün ancak bilmeyenler için, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde komisyon ücreti alındığını aktarmış olalım. Dolayısıyla taksitle ödeme yapabilirsiniz ama tarifenize bağlı olarak komisyon bedeli de yansıtılır.