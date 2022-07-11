Uber Politikacılar İçin Lobi Yaptı, Küresel Baskıda Yasaları Çiğnedi

Sızdırılan belgelere dayanan gazete raporlarına göre, Uber Technologies Inc., 2013'ten 2017'ye küresel olarak genişleme çabalarının bir parçası olarak politikacılara lobi yapmaya çalıştı ve yasaları çiğnedi.

Guardian ve Le Monde gibi yayın kuruluşlarından gelen haberlere göre, şirketin çabalarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil olmak üzere politikacılardan yardım aldığı iddia edildi. Kâr amacı gütmeyen Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ile paylaşılan 124.000'den fazla belgeye dayanan sözde "Uber Dosyaları", kurucu ortak Travis Kalanick'in CEO olduğu bir dönemi kapsar ve şirketin ne kadar uzun sürdüğünü ayrıntılarıyla anlatır. Paris gibi önemli şehirlere yayılmaya çalıştı.

Raporların yayınlanmasından kısa bir süre sonra yayınlanan bir açıklamada Uber, iddiaların hiçbirini reddetmedi ve bunun yerine Dara Khosrowshahi'nin 2017'de CEO olarak seçilmesinden bu yana yapılan değişikliklere odaklandı.

San Francisco merkezli şirket yaptığı açıklamada, "2017'den önce Uber'in hataları hakkında rapor sıkıntısı yaşanmadı" dedi. "Binlerce hikaye yayınlandı, birden fazla kitap yazıldı - hatta bir TV dizisi bile var."

Uber, Khosrowshahi'nin şirketi dönüştürdüğünü ve güvenliği birinci öncelik haline getirdiğini söyledi.

Açıklamaya göre, "Uber'in bugün farklı bir şirket olduğunu söylediğimizde, kelimenin tam anlamıyla demek istiyoruz: Mevcut Uber çalışanlarının %90'ı Dara CEO olduktan sonra katıldı".

Uber'in taksi endüstrisindeki agresif taktikleri yıllardır rapor ediliyor. Bloomberg News 2018'de şirketin polisin baskınlar sırasında dahili veri elde etmesini önlemek için uzak bir sistem kurduğunu bildirdi.

Fransız gazetesi Le Monde, Maliye Bakanı iken Kalanick ile Macron arasındaki kısa mesajları bildirdi. İkisi arasında toplam dört toplantı yapıldığı ve Uber yöneticileri ile Fransız politikacılar arasında gizli bir "anlaşma" yapıldığı belirtildi.

Elysee'den bir sözcü, maliye bakanı olarak Macron'un "belirtilen yıllarda meydana gelen hizmetlerde derin bir değişimle uğraşan çok sayıda şirketle doğal olarak değiş tokuşa getirildiğini" belirterek, "belirli idari veya düzenleyici kilitleri çözerek kolaylaştırmaya çalıştığını" da sözlerine ekledi. ”

Belgelere göre, Uber, 2015 yılında Fransa'daki kişiden kişiye UberPop hizmetini geri çekti ve birkaç ay sonra, lisanslı bir Uber sürücüsü olmayı zorlaştıran bir yasa, araç çağırma şirketi lehine değiştirildi ve taksi şoförlerini çileden çıkardı.