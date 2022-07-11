Japonya İktidar Bloğu, Abe'nin Öldürülmesinin Ardından Üst Meclis Seçimlerini Aldı

Japonya'nın iktidar partisi ve koalisyon ortağı, eski Başbakan Shinzo Abe'nin suikastının ardından yapılan bir üst meclis seçimlerinde büyük bir zafer kazandı .

Yerel basında Pazartesi günü çıkan haberlere göre, Liberal Demokrat Parti (LDP) Pazar günkü seçimlerde 63 sandalye ya da 125 sandalyenin yarısından fazlasını elde etti.

LDP'nin koalisyon ortağı Komeito 13 sandalye kazandı.

Pazar günkü oylamadaki zaferleri, Japonya'nın pasifist anayasasını gözden geçirmeyi destekleyen siyasi güçlerin - Abe'nin uzun süredir devam eden bir tutkusu - 248 üyeli üst mecliste üçte iki çoğunluğu elinde tutması anlamına geliyor.

Kyodo haber ajansı , LDP-Komeito koalisyonuna ek olarak muhalefetteki Nippon Ishin no Kai (Japonya Yenilik Partisi) ve Halk için Demokrat Parti'nin de yer aldığı anayasa yanlısı değişiklik kampında şu anda 179 sandalyeye sahip olduğunu söyledi.

Abe'nin himayesindeki Başbakan Fumio Kishida Pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD tarafından Japonya'ya dayatılan anayasayı değiştirme planlarını ilerleteceğini söyledi.

1947'de kabul edilen tüzük, “ulusun egemen bir hakkı olarak savaşı” reddediyor ve Abe, Çin'in artan nüfuzu ve Kuzey Kore'nin nükleer ve nükleer silahları dahil olmak üzere “şiddetli” bir güvenlik ortamı olarak adlandırdığı şeye işaret ederek uzun süredir bu hükmü değiştirmeye çalışıyordu.

Kishida, iktidar koalisyonunun "somut bir değişiklik önerisinin derlenebilmesi için anayasa konusundaki meclis tartışmasını daha da derinleştireceğini" söyledi.

Ancak Kovid-19 salgını, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve artan fiyatları ele almanın öncelikleri olacağını söyledi.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Robert Ward, Kishida anayasa değişikliği konusunda temkinli davranabilir, ancak LDP'nin zaferinin daha fazla savunma harcamasının önünü açacağını söyledi.

Ward, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Kishida'nın "bunun için yeşil ışık yaktığını" söyledi.

'Son derece anlamlı'

Pazar günkü seçimin güçlü sonucu, Kişida'nın huysuz LDP'deki otoritesini pekiştirmesine ve üç yıl daha başbakanlık yapmasına olanak sağlayacak.

Kishida, LDP seçim merkezinde yaptığı konuşmada parti birliği çağrısında bulundu ve Japonya'yı Abe'nin ölümünden iki gün sonra seçimleri düzenlediği için övdü.

Demokrasinin temeli olan seçime şiddetle meydan okundu” dedi. “Seçimi gerçekleştirmemiz son derece anlamlıydı.”

Japonya'nın en uzun süredir görev yapan başbakanı ve LDP'de baskın bir güç olan Abe, Cuma günü batıdaki Nara kentinde bir kampanya konuşması yaparken ev yapımı bir silahla vuruldu. Cinayet, şiddetin nadir olduğu bir ülkeyi şok etti.

Abe'nin öldürülmesiyle suçlanan şüpheli, Pazar günü daha fazla soruşturma için yerel bir savcılığa nakledildi ve üst düzey bir bölge polis yetkilisi, olası güvenlik ihlallerinin saldırganın eski başbakana yaklaşmasını sağladığını kabul etti.

Polis, şüpheli Tetsuya Yamagami'nin müfettişlere, Abe'nin içerlediği bir örgütle bağlantısı olduğu söylentisi nedeniyle hareket ettiğini söyledi. Bazı Japon medyası, grubu Birleşme Kilisesi olarak tanımladı.