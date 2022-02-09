UAD, DRC'nin Uganda'ya Karşı 11 Milyar Dolarlık Savaş Tazminatı İddiasına Hükmedecek

Birleşmiş Milletler'in en üst mahkemesi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (DRC) ile Uganda arasında uzun süredir devam eden tazminat kavgasına karar vermeye hazırlanıyor.

Uluslararası Adalet Divanı, 20 yıldan uzun bir süre önce Uganda'ya karşı başlatılan acımasız bir 1998-2003 savaşı için milyarlarca dolar tazminat isteyen DRC'nin iddiası üzerine kararını Çarşamba günü Tsİ 14:00'te vermeye hazırlanıyor.

Uzun süredir devam eden anlaşmazlık ilk olarak 1999 yılında mahkemeye sunuldu.

Çatışmalar dokuz Afrika ülkesinde devam ederken, Uganda ve Ruanda, DRC'nin mineral bakımından zengin doğu bölgesi Ituri'nin kontrolü için çabalarken Kongo hükümetine karşı isyancı güçleri destekledi.

Uzun süren işlemlerden sonra, UAD 2005 yılında Uganda'nın ituri'nin bazı bölgelerini askerleriyle işgal ederek ve savaş sırasında diğer silahlı grupları destekleyerek uluslararası hukuku ihlal ettiğine karar verdi.

Aynı zamanda mahkeme, Uganda'nın DRC'deki büyükelçiliği saldırıya uğradıktan ve diplomatlarına kötü muamelede bulunduktan sonra tazminat ödenmesi gerektiğini söyleyerek açtığı karşı iddiayı da karara bağlandı.

Lahey merkezli mahkeme Afrikalı komşulara tazminat pazarlığı yapma emri verdi, ancak 2015 yılında DRC müzakerelerin ilerlemediğini söyleyerek mahkemeye geri döndü. Taraflar şimdi tazminat miktarı konusunda nihai kararı istiyor.

DRC şimdi Ituri'nin işgali için 11 milyar dolardan fazla talep ediyor.

Ancak geçen yıl, DRC'nin avukatları Uganda'yı "barbarlık konusunda ciddi insan hakları ihlalleriyle" suçlayarak mahkemeye geri dönseler de.

Uganda'nın "neden olduğu yaralanmayla ilgili sorumluluğunu tam olarak üstlenmesi gerektiğini söylediler ... ve önemli bir katkı".

Uganda temsilcileri, iddiaya ilişkin "şaşırtıcı" olarak adlandırdıkları talepleri reddederek, iddia edilen meblağın "orantısız ve ekonomik açıdan yıkıcı" olduğunu söyledi.

Uganda Başsavcısı William Byaruhanga mahkemeye verdiği demeçte, "Esasen Uganda'yı çatışmada olan her şeyden sorumlu hale getirmeye çalışıyor." dedi.

Uganda, Nisan ayındaki duruşmalarda, DRC'nin milyar dolarlık iddiasının ekonomisini mahvedebileceğini ve komşusunun uğradığı kayıplara dair yeterli kanıt sunmadığını söyledi.

DRC ise sadece Uganda'nın çatışmaya karıştığı iddia edilen kurbanlar adına değil, aynı zamanda yüz binlerce insanın ölümüne yol açan beş yıllık bir savaş sırasında makroekonomik kayıplar, doğal kaynak kaybı ve yaban hayatına verilen zararlar için de tazminat istiyor.

Şu anda Kongo ve Uganda birlikleri Ituri'ye geri döndü, ancak bu kez IŞİd (IŞİd) silahlı grubunun bağlı olarak adlandırdığı bölgenin en ölümcül milisleri olan Müttefik Demokratik Güçlere karşı eşi görülmemiş bir saldırı içinde.

1995 yılında kurulan ADF, doğu DRC' de düzinelerce saldırı düzenlemekle suçlanıyor.

Son şüpheli ADF saldırısı Cumartesi günü komşu Kuzey Kivu eyaletindeki Beni bölgesinde üç kişiyi öldürdü. ABD merkezli monitör Kivu Security Tracker (KST), 2017'den bu yana sadece Beni'de 1.200'den fazla ölümden sorumlu tutuyor.

Geçen yılın sonlarında, Uganda ve Kongolu askerler iki komşu arasındaki karmaşık ilişkilere rağmen ADF'ye karşı birleşik saldırı başlattılar.

Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Lahey'deki IHK, ülkeler arasındaki anlaşmazlıklara çoğunlukla anlaşmalara dayanarak hükmediyor.

Kararları nihaidir ve temyiz edilemez.