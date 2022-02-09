Avustralya'da Çiftçiler Yenilenebilir Enerji Dağıtımı Konusunda Tedirgin

Yarım yüzyıldan fazla bir süredir, Myers ailesi Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Ballarat kenti yakınlarında toprak gıda devi McCain'in "dünyanın en kaliteli ve en yüksek verimli patates ürünlerinden bazılarını" ürettiğini söylüyor.

Ancak şimdi Myers ve bölgedeki diğer 28 yetiştirici, eyaletin batısındaki yeni bir rüzgar santralini eyaletin başkenti Melbourne'e bağlayan 190 kilometrelik (118 mil) yüksek gerilim elektrik hattı izi nedeniyle geçim kaynaklarının tehlikede olduğunu söylüyor. Yerden 80 metre (50 fit) yukarıda 380 çelik kule ile asılı kalan hatlar, yarım milyon eve yetecek kadar yenilenebilir enerji taşıyacak.

36 yaşındaki Katherine Myers El Cezire'ye verdiği demeçte, "Arazimizde önerilen kuleler için üç koridor var." dedi.

"Biri genişleme planlarımızı etkileyecek, diğeri sulanan çiftlik bloğumuzdan geçecek ve üçüncüsü de elektrik sızdırdıkları için makinelerimize yakıt ikmali veya tamir edemeyeceğimiz için üretim sistemimiz üzerinde felaket bir etkiye sahip olacak. Yani altında metal bir şey olamaz, bir çit bile, çünkü ona dokunursanız, yakalanırsınız."

Myers, prensipte yenilenebilir enerjiye veya projeye karşı olmadığı konusunda ısrar ediyor.

"Biz sadece elektrik kablolarının yeraltında çalışmasını istiyoruz, çünkü kuleler tarım arazilerimizi yiyor." diyor.

"Eğer bu 1950'ler olsaydı ve iletim kuleleri tek seçenek olsaydı, farklı bir hikaye olurdu. Ancak Avustralya, yeraltı kabloları kurma konusunda dünyanın en iyi uygulamasına sahiptir. Güney Avustralya'daki Murray Link bu şekilde yapıldı. Sadece bir ağaç kesildi ve yürütülme şekliyle çevre ödülü kazandılar."

Avustralya, kişi başına ABD, Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği'nden daha yüksek emisyona sahip lider bir kömür ve gaz tedarikçisidir. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, genellikle iklim değişikliğine karşı küresel mücadelede bir gecikme olarak nitelendirilen elektriğinin yüzde 53'ü hala kömür yakıtlı elektrik santralleri tarafından üretiliyor.

Ancak Avustralya, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu taahhüdünü yerine getirmede yol açıyor. Temiz Enerji Konseyi'ne göre, yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğin payı 2016'da yüzde 17'den 2020'de yüzde 28'e fırladı.

Yeni güneş ve rüzgar çiftliklerine sahip Yenilenebilir Enerji Bölgelerine (REZ) milyarlar yatırım yapılıyor. Ancak bu yeşil enerjiyi REZ'in genel olarak bulunduğu kırsal ve uzak bölgelerden kıyıdaki nüfus merkezlerine taşımak için iletim hatlarına ihtiyaç var.

İklim değişikliğine oldukça maruz kalan bir sektördeki operatörler olarak, Avustralya'daki çiftçiler genellikle karbonsuzlaştırma gündemini desteklememektedir. İklim Eylemi için Çiftçiler tarafından 2016 yılında yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 80'inden fazlası çiftçilerin daha değişken bir iklime uyum sağlamalarına yardımcı olmak için politikacıların daha fazla şey yapmasını istediklerini söyledi.

Ancak çiftçiler, devlet arazilerine iletim kuleleri dikmek için kullanılabilecek alternatif yolların, müteahhitlerin onları ağaçlardan temizlemek için daha fazla sermaye harcamasını istedikleri için kenara çekildiklerini söylüyor.

Myers, victoria'da iletim hatları inşa etmek için hükümet tarafından sözleşme yapılan kısmen Çin ve Singapur'a ait enerji şirketine atıfta bulunarak, "Sorun AusNet'in maliyet-fayda analizine geliyor." dedi.

"Bu sadece kulelerin inşaat maliyeti ve enerji piyasasına kazandırdıkları değerle ilgili. Biz çiftçilere maliyeti düşünmüyorlar."

Myers, danışma sürecini "sadece dehşet verici" olarak görüyor.

"Sorduğumuz her önemli soruda, 'ticari güven' atıfları yapıyorlar ve cevap vermeyi reddediyorlar." diyor. "Toplantı tutanakları, toplum gruplarının imzalamayı reddettiği bir noktaya kadar manipüle ediliyor. Tüm sürecin bir badana olduğunu hissediyoruz ve sonunda istediklerini yapacaklarını hissediyoruz."