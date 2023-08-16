İşsizliğe kısa süreli de olsa çözüm sağlamak için toplum yararına çalışma programları düzenleniyor. Bu programlar kapsamında kamu kurumlarının geçici süreli personel ihtiyacı karşılanıyor. Belediyeler, bakanlıklar gibi farklı kurumlar kapsamında toplum yararına çalışma programları düzenleniyor.

Toplum yararına çalışma programları doğal afetler sonrasında da düzenlenebiliyor. 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşların gelir elde edebilmesi için depremden etkilenen illerde toplum yararına çalışma programları düzenlendi. Bu programlardan yararlanan vatandaşlar için sevindiren haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Bakan Işıkhan, programın 9 ay süreyle daha devam edeceğini belirtti.

TYP SÜRESİ 9 AY UZATILDI

Bakan Işıkhan, TYP süresinin uzatılması ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Işıkhan, deprem bölgesinde düzenlenen TYP programlarının amacını kamu hizmetlerin devamlılığını sağlamak olarak açıkladı.

Aynı zamanda zor zamanlarda vatandaşlarımızın yanında olmak da TYP programının amaçlarından biri olarak açıklandı. Işıkhan, 50 bin kişinin yararlandığı programın 9 ay daha uzatıldığını ifade etti.

TYP KATILIM ŞARTLARI

TYP; afet, salgın ve çeşitli acil hallerde düzenleniyor. TYP programlarına katılmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Bunun yanı sıra İŞKUR’a kayıtlı olmak da gerekli şartlar arasında bulunuyor. Programa katılacak kişilerin 18 yaşından büyük olması, şartlar arasında yer alıyor. Bu programdan yararlanacak kişilerin sigortalı olmaması gerekiyor. Emekli ve malullük aylığı alanlar, açıköğretim dışında bir bölümde okuyanlar, TYP programından yararlanamıyor.

TYP alımlarında farklı yöntemler kullanılıyor. Noter kurası, kullanılan yöntemlerden biri oluyor. Liste yöntemi de kullanılıyor. TYP katılımcılarının belirlenmesinde gelir durumu da önemli oluyor. Hanedeki aylık kazancın asgari ücretin bir buçuk katından fazla olması halinde TYP’ye katılmak mümkün olmuyor.

Toplum yararına çalışma programından yararlanmak isteyenlerin başvuru dönemlerini kaçırmaması gerekiyor. Bu sayede kuraya katılarak program kapsamında çalışmak mümkün oluyor.