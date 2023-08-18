İŞKUR, işsizliğin önlenmesi için çeşitli programlar düzenliyor. Bu programlar arasında yer alanlardan biri TYP olarak belirtiliyor. Toplum yararına çalışma olarak isimlendirilen bu program kapsamında kamu kuruluşlarının personel ihtiyacı karşılanıyor. Öte yandan acil durumlarda, doğal afetlerde kamusal işler, TYP ile halledilebilir.

Toplum yararına çalışma kapsamında işsizliklerin çalışma alışkanlıklarını sürdürmesi hedeflenir. Ayrıca işsiz kişilere geçici süreyle de olsa gelir desteği verilir. Bu program, kamu kuruluşları ile iş birliği içerisinde düzenlenir. Böylece hem işsizlerin hem de kamu kuruluşlarının ihtiyaçları karşılanır.

2023 TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023 TYP başvurularının ne zaman olduğu merak ediliyor. TYP başvuruları, internet üzerinden kolayca yapılabilir. TYP; deprem, sel, salgın, sosyal kriz gibi durumlarda düzenlenir. Bu programa katılmak için şu şartları yerine getirmek gerekir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak

18 yaşından büyük olmak

Sigortalı olmamak, emekli maaşı almamak

Örgün öğretim kurumlarında öğrenci olmamak

TYP’YE KATILIMCILARI NASIL BELİRLENİR?

TYP katılımcıları belirlenirken noter kurası ve liste yöntemi kullanılır. Katılımcıların yüzde 80’i noter kurası, yüzde 20’si ise liste yöntemi kullanılarak belirlenir. Aynı adreste yaşayanlardan yalnızca bir kişi TYP’ye katılım sağlayabilir.

Aynı adreste oturanlar, asgari ücretin 1,5 katından fazla gelir elde ediyorsa, TYP’ye katılım mümkün olmuyor. Katılımcılar, günlük asgari ücretin çalışma süresine göre hesaplanmasıyla bulunan ücreti alıyor. TYP süresi, 6 ay olarak belirtiliyor. Ancak gerekli durumlarda bu sürenin uzatılması mümkün olabilir. Deprem bölgesinde uygulanan TYP programı, 9 ay süreyle uzatıldı.

TYP katılımcılarının beş gün süreyle ücretsiz izin kullanması mümkün olabilir. Bu süre boyunca katılımcıların ödeme alması söz konusu değildir. TYP’den kendi isteğiyle ya da bir kusuru sonucu ayrılanların yeniden katılımcı olması için 24 ay beklemesi gerekir. Bekleme süresi tamamlanınca yeniden başvuru yapılabilir.