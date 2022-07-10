Twitter'ın Geleceği Belirsiz! Musk ile Ayrılıkla Kapıda

Dünyanın en zengin insanı tarafından kur ve sonra terk edilen Twitter, Elon Musk ile 1 milyar dolarlık bir ayrılık ücreti ve daha fazlası üzerinden bir mahkeme savaşı kazanmak için iyi bir konumda görünüyor - ancak şirket zarar görmeden ortaya çıkmayacak. Tüm destan, gözlemcileri Wedbush analisti Dan Ives'in "şimdiye kadarki en çılgın iş hikayelerinden biri" olarak nitelendirdiği şeyden şaşkına çevirdi."

Ives afp'ye verdiği demeçte, "Bence bir sirk gösterisi olarak başlıyor ve bir sirk gösterisi olarak sona eriyor" dedi.

Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın kurucusu Musk, Cuma günü Twitter'a, platformu hisse başına 54.20 dolara veya toplamda 44 milyar dolara satın almak için Nisan ayında yaptığı tartışmalı anlaşmadan çekildiğini söyleyen bir mektup gönderdi.

Ancak bu tür birleşme anlaşmaları, "alıcıların üşümelerini ve uzaklaşmak istediklerine karar vermelerini önlemek için tasarlandı" diye açıklıyor Tulane Üniversitesi'nde kurumsal davalarda uzmanlaşmış bir hukuk profesörü olan Ann Lipton.

Spacex'e de başkanlık eden Musk, sosyal medya devini platformundaki sahte hesapların sayısıyla ilgili "yanlış ve yanıltıcı beyanlar" ile suçladı.

Avukatları ayrıca, şirketin normal şekilde çalışmaya devam etme yükümlülüğüne aykırı olduğunu söyledikleri son Twitter çalışanlarının işten çıkarılmalarına ve işe alım dondurmalarına da işaret ediyor.

Bu argümanlar geçerli olabilir, ancak anlaşmadan çekilmeyi hak etmiyorlar, diyor Lipton, onları "nitpicky" olarak reddetti."

"Temsillerin (sahte hesaplarla ilgili) sadece yanlış olmadığını, aynı zamanda anlaşmanın temellerini çarpıcı biçimde sorguladıklarını gösteremediği sürece bu yeterli değil" diye açıklıyor. "Musk yasal olarak yanlış gibi görünüyor."

Bu, multi-milyarderin aslında fiyatı yeniden müzakere etmeye çalıştığı ihtimalini bırakıyor.

Bu taktik, LVMH tarafından olduğu gibi başka yerlerde başarıyla kullanıldı: iki yıl önce, küresel lüks devi, indirim almadan önce Tiffany'yi satın almak için bir anlaşma yaptı.

Ancak uzmanlar, platformun hisselerinin Nisan ayının sonundan bu yana değerinin dörtte birinden fazlasını kaybettiği göz önüne alındığında, Musk ve Twitter'ın bu noktada farklı bir fiyat üzerinde nasıl anlaşabileceğini görmüyorlar.

Lipton, "Her ikisinin de kaybedecek çok şeyi var" diyor.

Twitter mahkemede kazanırsa, mercurial girişimci en azından birkaç milyar dolar tazminat ödemek zorunda kalacak.

En kötüsü, taahhüdünü yerine getirmek ve Twitter'ı fahiş bir fiyata satın almak zorunda kalabilirken, serveti son aylarda on milyarlarca dolar eridi.

Ancak bu hissedarlar için bir zafer olsa da, yine de Twitter'ı Musk'un elinde bırakacaktı - ve özgürlükçü mutlak ifade özgürlüğü vizyonu, platformun iş modelinin bağlı olduğu çalışanların, kullanıcıların ve reklamverenlerin çoğununkiyle uyumlu değil.

Yaratıcı Stratejiler analisti Carolina Milanesi, "Twitter altı ay öncesine göre daha kötü durumda, ancak uzun vadede onsuz daha iyi durumda" diyor.

"Şımarık bir çocuğun istediği bir oyuncak gibi hissediyor, ama ne yapacağını gerçekten bilmiyor, bu yüzden sıkılacak ve hak ettiği ilgiyi vermeyecek ve bir köşede unutacaktı... Twitter yavaş ve acı verici bir şekilde ölecekti "diye tahmin ediyor.

Lipton'a göre, herhangi bir mahkeme işleminin aylarca sürmesi bekleniyor, özellikle de Musk "onu sürükleyeceği" için.

"Twitter güçlü bir konumda" diyor.

Ancak platformda 100 milyondan fazla kişinin izlediği Musk, "onları utandırmaya çalışacak - çalışanlar için dikkat dağıtıcı ve moral bozucu olacak" diyor.

Platformu, çok sayıda hayranı tarafından teşvik edilen son derece eleştirel tweetler, alay ve tuhaf önerilerle taciz etti.

Wedbush analisti Ives, Twitter için "tüm cephelerde bir savaş olacak - çalışanları, rakiplerini işlerinin peşinden koşmaya devam ettirmek, marka sorunları, yatırımcıların sayılara inanması" diyor.

Silikon Vadisi'ndeki komşularının aksine Twitter, kullanıcıların dikkatini astronomik reklam gelirlerine dönüştürebilen hiçbir zaman para kazandıran bir makine olmamıştı.

Emarketer'den Debra Williamson, "Son birkaç ay Twitter için büyük bir dikkat dağıtıcı oldu ve iş temellerine odaklanmasını engelledi" diyor.

"Musk anlaşmayı feshedebilirse, Twitter olay yerine gelmeden önce sahip olduğu sorunlarla aynı kalacak" diyor.

"Kullanıcı büyümesi yavaşlıyor. Reklam geliri hala marjinal olarak artarken, Twitter artık tüm sosyal platformlarda reklam harcamalarını sıkıştırabilecek yavaşlayan bir ekonomiyle uğraşıyor."