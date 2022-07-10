Havalimanlarındaki Yolcu Trafiği Altı Ayda Yüzde 87 Arttı

Türkiye'nin havalimanları, 2022'nin ilk altı ayında 75 milyondan fazla yolcuya hizmet vererek bir önceki yıla göre yüzde 87.1'lik bir artışa işaret etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yurt içi yolcu sayısı yıllık bazda yüzde 158 artarak 39 milyona ulaşırken, yurt içi yolcu sayısı yüzde 44 artarak 36 milyona ulaştı.

Bu yılın Ocak-Haziran ayları arasında yaklaşık 28 milyon yolcu İstanbul Havalimanı'ndan geçerek havalimanının 2021 yılının aynı döneminde hizmet verdiği 12,2 milyon yolcuya kıyasla olumlu bir performans sergiledi. Havalimanı, dış hat yolcu sayısında yüzde 133'lük güçlü bir artışla 20,4 milyona ulaştı. İstanbul Havalimanı'nı ilk altı ayda bir önceki yıla göre yüzde 109 artışla yaklaşık 7,2 milyon yerli yolcu kullandı.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) verileri geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nın yolcu trafiği hacmine göre Mayıs ayında Avrupa'nın en işlek havalimanı olduğunu gösterdi.

İstanbul Sabiha Gökçen'de yolcu trafiği yüzde 55 artarken, uluslararası seyahat edenler yıllık bazda yüzde 153 artarak 6,7 milyona ulaştı. Havalimanının hizmet verdiği iç hat yolcu sayısı yüzde 12 artarak 6,97 milyona ulaştı. Uluslararası turizm faaliyetleri hız kazandıkça, Türkiye'nin önemli tatil beldelerindeki havaalanları daha yoğun hale geliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son rakamlara ilişkin yaptığı açıklamada, ”Yılın ilk altı ayında havalimanlarında 10 milyondan fazla uluslararası ve 7,3 milyon yerli yolcu turistik destinasyonlarda seyahat etti." dedi.

Bakana göre, bu havaalanları dönem boyunca 7.300 uluslararası ve 61.000'den fazla iç hat uçuşuna ev sahipliği yaptı.

Akdeniz kıyısındaki Antalya havalimanı, 2021 yılının aynı döneminde sadece 2,6 milyona karşılık bu yılın Ocak-Haziran döneminde 7,5 milyon dış hat yolcusunu ağırladı. Yurt içi yolcu trafiği de yüzde 73 artarak 2.74 milyona ulaştı.

Muğla Dalaman Havalimanı'nda dış hat yolcu trafiği yüzde 200'den fazla artarak 780.000'e yükselirken, Milas-Bodrum Havalimanı bir yıl öncesine göre yüzde 221 artışla 502.000 dış hat yolcusuna hizmet verdi.

Ülkenin Ege kıyısındaki üçüncü büyük şehri olan İzmir'deki havalimanı, dış hat yolcu sayısında yıllık bazda yüzde 321 oranında güçlü bir artış gördü. DHMİ verilerine göre, yılın ilk altı ayında yaklaşık 1,3 milyon dış hat yolcusu havalimanını kullandı.