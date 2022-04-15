Twitter, Elon Musk'ın Devralma Teklifini Engellemek İçin 'Zehirli Hap' Aldı

Twitter Inc., milyarder Elon Musk'ın şirketi özel olarak ele geçirme ve ifade özgürlüğünün kalesi haline getirme yönündeki istenmeyen teklifini engellemek için adımlar atarak, düşmanca satın alma tekliflerinden koruyacak bir önlem aldı.

Kurul, bir tarafın önceden onay almadan hisse senedinin% 15'ini satın alması durumunda uygulanabilecek ve yalnızca bir yıl sürecek bir hissedar hakları planı oluşturdu. Plan, Cuma günü yapılan bir açıklamaya göre, açık piyasa birikimi yoluyla Twitter'ın kontrolünü ele geçiren herkesin tüm hissedarlara uygun bir kontrol primi ödemesini sağlamayı amaçlıyor.

Twitter, konuya aşina bir kişiye göre zaman satın alma planını yürürlüğe koydu. Kurul herhangi bir anlaşmayı analiz edebilmek istiyor ve yine de kabul edebilir.

Şirket, "Haklar Planı, Kurul'un Twitter ve hissedarlarının çıkarlarına en uygun olduğuna inanması durumunda Kurul'un taraflarla ilişki kurmasını veya bir satın alma teklifini kabul etmesini engellemez" dedi.

Tesla Inc. CEO'su Perşembe günü Twitter için 54.20 dolarlık nakit bir pay teklif etti ve sosyal medya şirketine 43 milyar dolar değer biçti. Bunun "en iyi ve nihai" teklifi olduğunu söyleyen Musk, bu yılın başından bu yana Twitter'da% 9'dan fazla bir hisse tahakkuk ettirmişti. Twitter'ın yönetim kurulu, Musk'ın şirketin ve tüm hissedarlarının yararına olup olmadığını belirlemek için teklifini gözden geçirmek üzere Perşembe günü bir araya geldi.

Bir zehirli hap savunma stratejisi, mevcut hissedarlara, düşman tarafın mülkiyet çıkarlarını etkili bir şekilde seyrelterek, indirimli olarak ek hisse satın alma hakkı verir. Zehirli haplar, aktivist yatırımcılardan ateş altında olan veya düşmanca devralma durumlarında olan şirketler arasında yaygındır.

Twitter'ın planına göre, her bir hak, sahibine, o sırada geçerli olan uygulama fiyatı üzerinden, hakkın kullanım fiyatının iki katı olan o zamanki mevcut piyasa değerine sahip ek adi hisse senetleri satın alma hakkı verecektir.

'Seviyorum'

Musk'ın Perşembe sabahı teklifi açıklayan menkul kıymetler dosyasına dahil edilen şirkete, şirkete gönderdiği bir metin yazısı vardı. İçinde, "bu yüksek bir fiyat ve hissedarlarınız buna bayılacak" dedi.

Bununla birlikte, en az bir önde gelen yatırımcı, teklifin çok düşük olduğunu ve piyasa tepkisinin aynı fikirde göründüğünü söyledi. Suudi Arabistan Prensi Alwaleed bin Talal, anlaşmanın popüler sosyal medya platformunun "gerçek değerine yaklaşmadığını" söyledi.

Perşembe günü daha sonra bir TED konferansında konuşan Musk, "gerçekten onu elde edebileceğinden" emin olmadığını söyledi. Amacının, şirketin kendisinin tek mülkiyetini elinde tutmak yerine, "yasaların izin verdiği kadar hissedarı" elinde tutmak olduğunu da sözlerine ekledi.