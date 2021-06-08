Twitch çöktü! Twitch başta olmak üzere Dünya Geneli Reddit Amazon NYT The Guardian siteleri çöktü!

Dünya genelinde internet problemleri başladı. Dünyanın en çok girilen sitelerine erişim sağlanamıyor. Başta Twitch olmak üzere Reddit, Amazon NYT ve The Guardian gibi sitelere erişim sağlanamıyor!

Dünya geneli internet çöktü!

8 Haziran 2021 Salı günü dünya geneli internet çöktü! Bir çok siteye erişim sağlanamıyor. Dünya genelinde Twitch ilk çöken siteler arasında yer alsa da onu CNN, New York Times, Guardian, Reddit, Twitch, Amazon gibi sitelere erişim sağlanamıyor!

Twitch ne oldu? Twitch neden girmiyor

En çok girilen Türkiye'de site olan Twitch erişim sağlanamıyor. Twitch girmek isteyenler "Fastly error: unknown domain: www.twitch.tv." uyarısı arıyor. Twitch ne zaman düzelecek, Twitch ne oldu sorusu cevap arıyor.

Reddit çöktü! Amazon çöktü!

En çok girilen dünya siteleri arasında yer alan REddit ile Amazon'da çöktü! Amazon ve Reddit erişim sağlanamıyor!

CNN, New York Times, Guardian haber siteleri erişim sağlanamıyor!

Twitch, Amazon ve Reddit gibi sık girilen siteler gibi Cnn, New York Times, Guardian haber sitelerine erişim sağlanamıyor.

Dünya Geneli internet kesintisi ne zaman düzelecek?

Dünya genelinde internet kesintisi sebebi bilinmiyor. Uzmanlar Twitch, New York, Reddit, Amazon gibi siteler ne zaman düzelecek ne zaman geri gelecek hiç bir fikri yok.