100.000 TL, 125.000 TL ve 150.000 TL Faizsiz Konut Kredisi Başladı, TC ile Verilecek

Bankalardan faizsiz konut kredisi kampanyası başladı. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler eğer konut kredisi kullanmak istiyorlarsa da faizsiz kredi veren bankalar üzerinden 100000 TL ile 150000 TL arasında sadece kimlikleriyle birlikte kredi kullanabilecek. Ülkemizdeki katılım bankaları üzerinden yapılan bu kredi kampanyalarında bilindiği gibi katılım bankalarından yapılacak olan tüm bankacılık işlemleri faizsiz olarak kullanılmaktadır. 100000 TL 125000 TL ve 150000 TL arasında konut kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler için bu yeni kredi kampanyası başladı. Kamu Katılım Bankası ve Özel Katılım Bankası üzerinden verilecek olan bu kredilerin bankaların resmi internet sitesindeki haberleri sonrasında başvuru rekoru bekliyor. Evsahibi olmak isteyenler için verilen bu kredi kampanyalarına başvuru yapmak isteyen müşteriler, Katılım Bankaları şubelerine giderek hemen işlem yapabilirler.

Son zamanlarda konut kredisi almak isteyen kişilerin en çok başvuru yaptıkları bankalar katılım bankaları olmaktadır. Bu bankalar faizsiz olarak işlem yaptığı için helal, konut kredisi olarak da, müşterilerine kredi imkanı sağlamaktadır. Dinimize uygun olarak bankacılık yapan bu katılım bankaları üzerinden hızlı ve anında kredi imkanlarından faydalanabileceksiniz. Bu bankalar üzerinden işlem yapacak olan kişiler, konut kredilerinde 120 ay vadeye kadar uygun kar payı oranları ile işlem yapacaktır. Şimdi dilerseniz başvuru şartları ve aşamaları hakkında bilgiler verelim…

Kredi başvuru aşamaları nelerdir?

100000 TL ile 150000 TL arasında konut kredisi kullanmak isteyen kişiler için kredi kampanyası yapan katılım bankaları bu limitlerdeki kredileri 120 ay vadeye kadar sadece TC kimlik numaranız üzerinden verecektir. Başvuru yapmak istediğiniz banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte 150000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunabilir, alacağınız konut kredisinde, faizsiz olarak işlem yapabilirsiniz. Bankalar kredi verirken, 150000 TL üzerinde işlem yapacak olan kişilerden gelir belgesi isteyecektir. Ülkemizde bulunan 6 Katılım Bankası üzerinden faizsiz konut kredisi başvurusu yapabileceksiniz. Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Emlak katılım bankası Albaraka Türk Katılım Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankası üzerinden başvuru yapabileceksiniz.

Şartlar belli oldu

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler alacakları evin ekspertiz değerine göre, kredi onayı alabileceklerdir. Bankaya kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alırsanız, banka sizin alacağınız eve bir ekspertiz gönderecektir. Gönderilen bu ekspertiz sonrasında banka eve biçtiği değerin yüzde seksenine kadar konut kredisi verecektir. Geriye kalan yüzde yirmilik kısmı banka teminat olarak isteyecektir. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin ayrıca gelir durumunun da iyi olması gerekiyor. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişilerin sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyor olması veya emekli olması gerekmektedir. Banka kredi başvurusu yapacağınız zaman sizlerden, kredi notuna bakarak da onay verecektir. Eğer kredi notunuz düşükse kefil alarak kredi başvurunuza devam edebilirsiniz.

Kamu Katılım Bankaları İlk Tercih Edilenler Oluyor

100000 TL ve 150000 TL arasında konut kredisi kullanmak isteyen kişilerin ilk tercih ettiği bankalar Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası ve Emlak katılım bankası olmaktadır. Bu bankalar, ülkemizdeki kamu katılım bankaları olarak geçmektedir. Verdikleri konut finansman desteklerinde 120 ay vadeye kadar faizsiz olarak işlem yapacaklardır. Ayrıca başvuru yaptığınız konut kredisi sonrasında ilk taksit ödemenizi de 6 ayı ertelemeli olarak yapabilirsiniz. Size en yakın banka şubesine kimlik, gelir belgesi ve alacağınız evin tapu belgeleri ile giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Diğer özel katılım bankalarından da aynı şartlarda kredi başvurusu yapılmaktadır.