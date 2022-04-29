2021'de Avrupa'ya Ulaşmaya Çalışan 3.000'den Fazla Kişi Denizde Kayboldu

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı (UNHCR) tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, geçen yıl 3.000'den fazla göçmen, mülteci ve sığınmacı, Akdeniz ve Atlantik deniz yolları üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken öldü veya kayboldu.

UNHCR'den Shabia Mantoo, Cuma günü Cenevre'de düzenlenen bir basın brifinginde, Avrupa'nın yeni mülteci krizlerinin alevlenmesiyle sınırlarını sertleştirdiği bir yıl olan 2021 rakamının, bir önceki yılda kaybedilen can sayısının neredeyse iki katını temsil ettiğini söyledi.

"Artışların yükseldiğini görüyoruz" dedi. "Bu endişe verici."

UNHCR'nin raporuna göre, 2021 toplamından 1.924 kişinin Orta ve Batı Akdeniz rotalarında öldüğü veya kaybolduğu bildirildi. Kanarya Adaları'na giden Kuzeybatı Afrika deniz yolunda 1.153 kişinin daha öldüğü veya kaybolduğu bildirildi.

Ajans, "Deniz geçişlerinin çoğu, paketlenmiş, denize elverişsiz, şişme botlarda gerçekleşti - birçoğu alabora oldu veya can kaybına yol açan söndü" dedi.

2022'nin başından bu yana denizde 478 kişinin daha öldüğü veya kaybolduğu belirtilen raporda, "ölümlerin önlenmesi ve kara ve deniz yoluyla tehlikeli yolculuklara çıkan mülteci ve sığınmacıların korunması için acil destek" çağrısında bulunuldu.

'Tehlikeli yolculuklara güvenilir alternatiflere' ihtiyaç

UNHCR, tehlikeli tekne yolculuklarına alternatifler sunmaya yardımcı olmak ve bireylerin Avrupa rotalarında faaliyet gösteren insan kaçakçılarının kurbanı olmalarını önlemek için 163,5 milyon dolarlık destek çağrısında bulunduğunu söyledi.

"Çağrı, göçmenler, sığınmacılar ve mülteciler tarafından kullanılan aynı kara ve deniz yolları ile birbirine bağlı dört farklı bölgedeki yaklaşık 25 ülkeyi kapsıyor" diyen raporda, grubun menşe, kalkış, ilk iltica, transit ve varış ülkelerini içerdiği belirtildi.

UNHCR ayrıca devletleri "kara ve deniz sınırlarında ve şehir merkezlerinde gelişmiş yasal çerçeveler ve operasyonel kapasiteler getirmeye ve kapsayıcılık yoluyla tehlikeli yolculuklara güvenilir alternatifler sağlamaya ve gençlik programlamasını ve yerel toplum temelli kalkınmayı güçlendirmeye" çağırdı.

Açıklamada, "Devletler, hareket halindeki veya yolda mahsur kalan, denizde yakalanan veya gözaltı merkezlerinde tutulan insanlara temel hizmetlerin sunulması için engelsiz insani erişim sağlamalı ve uluslararası koruma ihtiyaçları olup olmadığını belirlemelidir" denildi.

"Bunu başaramazsak, mülteciler, sığınmacılar, ülke içinde yerinden edilmiş insanlar ve diğerleri, güvenlik ve koruma arayışı içinde tehlikeli yolculuklarda ilerlemeye devam edecekler.

"Göçmenler de dahil olmak üzere diğer insanlar, güvenli ve düzenli göç için yeterli mevsimsel veya uzun vadeli yasal yolların yokluğunda başka yerlerde iş veya eğitim fırsatları bulmayı umarak daha iyi bir yaşam aramak için ilerleyecekler."

Birçoğu savaştan kaçan Ukraynalılara sınırlarını açan Avrupa ülkeleri, Afrika, Asya ve Orta Doğu'dan gelen mülteci ve göçmenlerle mücadelede çifte standartlarıyla eleştiriliyor.

Bu arada, Cuma günü, Avrupa Birliği'nin sınır ajansı Frontex'in başkanı Fabrice Leggeri, organın bloğun dış sınırlarında göçmenlere kötü muamele ettiği suçlamalarının ardından istifa etmeyi teklif etti.