Tuzak Dizisinde Bensu Soral ile Akın Akınözü Çok Beğenildi

Ekranlara getirilen ilk bölümü ile seyirci grubunu adeta büyüleyen Tuzak dizisi TV8 ekranlarında yayın hayatına başladı. Özellikle Bensu Soral ve Akın Akınözü gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun projenin başrolünde yer alması çok iyi bir seçim olarak yorumlandı. Henüz ilk bölümden anlaşılan bu durum sonucunda dizi hayranları iki oyuncuyu birbirine çok yakıştırdı ve ünlü isimlerin kimyasının çok yüksek olduğu konuşuldu. Ancak dizinin elde ettiği reyting oranları ise beklentilerden çok düşük oldu ve izlenme oranlarının ikinci planda kaldığı görüldü

Rıza Kocaoğlu ile Talat Bulut'un başrollerinde bulunduğu Tuzak isimli televizyon dizisi projesi çarşamba rekabetinde yer alıyor fakat dizinin ne kadar etkili olacağı tartışılıyor. Çok güçlü ve etkili yapımlar arasında yer alan Tuzak dizisi ilk bölümü ile aldığı reyting oranlarında hayal kırıklığına uğrattı ve beklentileri karşılamadı. Her ne kadar dizinin başrol oyuncuları çok beğenilse de bu durum izlenme durumuna fazla oranda yansımadı. Seyirci grubu dizinin hafta sonunda yayınlanması halinde elde edilen sonuçların daha farklı olabileceğini savunuyor.

Her ne kadar dizi ilk bölümü ile izlenme oranlarında düşük sonuçlar elde etse de sosyal medyada Tuzak dizisi hakkında çok sayıda olumlu paylaşım gerçekleşti. Tuzak dizisi son günlerde üst üste gündem oldu ve Bensu Soral ile Akın Akınözü gibi iki başarılı oyuncuya gösterilen ilgi de artış gösterdi. Oyuncu kadrosundan dizinin senaryosuna, hikayenin akıcılığından müziklerine kadar seyirci grubu her anlamda yorumlar yaptı ve dizi hayranları projeyi pozitif bir göz ile izledi.

Tüm kategorilerde ortalamanın altında sonuçlar alan Tuzak dizisi 1 bölüm reytingleri ile hayal kırıklığına uğrattı. Ancak seyirci grubu ise diziyi çok beğendi ve sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu yorumlarda bu durumu ortaya çıkardı. Diziden büyülendiklerini ve hikayeyi çok sevdiklerini belirten seyirci grubu sosyal medyadan destek mesajları yazarak dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimleri çok mutlu etti. İzleyici grubunun sosyal medya hesaplarından çok sayıda destek mesajı yayınlaması sebebiyle reyting sonuçlarındaki tehlike ise geri planda kaldı. Bunun yanı sıra yeni dizinin sonraki haftalarda bu durumu düzeltebileceği ve dizinin izlenme oranlarında daha başarılı sonuçlar alabileceği düşünülüyor.

İkinci bölümü ile beraber Tuzak dizisinin beklenen reyting oranlarına ulaşamaması durumunda seyirci grubunun diziye karşı gösterdiği ilgi olumsuz dönebilir ve proje kısa süre içerisinde final yapma tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir. Bensu Soral ile Akın Akınözü partnerliğini çok beğenen ve ikilinin çok iyi bir seçim olduğunu düşünen seyirci grubu hikayeyi merak ve heyecan içerisinde izliyor. Sosyal medyadan destek mesajları yazan dizi seyircileri Çarşamba akşamını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi ve diziye karşı övgü dolu yorumlar yağdırdı.

Pek çok dizi hayranı usta oyuncu Talat Bulut'un Demir Gümüşay isimli karakteri ustalıkla yansıttığını belirterek sosyal medyada övgü dolu yorumlar yazdı.