BDDK, enflasyonun önlenmesi için kredilere ve kredi kartlarına ilişkin çeşitli düzenlemeler yapıyor. BDDK tarafından yapılan düzenlemelerden biri de kredi kartına yapılan taksitlere ilişkin oldu. Kurum, kredi kartı taksitlerinin kullanımını bazı harcamalar için kısıtladı.

Kısıtlama kararı, yurt dışı seyahat harcamaları için alındı. Yurt dışı için yapılan seyahat, konaklama, havayolu bileti gibi harcamalarda yapılan taksitler kaldırıldı. Bu düzenleme, yurt dışındaki tüm ülkeleri kapsıyor. Karardan etkilenen ülkeler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yer alıyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, kararın yeniden gözden geçirilmesini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kapsam dışına çıkarılmasını istedi.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, KAPSAM DIŞINA ÇIKARILMALI

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, taksitin kaldırılmasının seyahat acentelerinin işini zorlaştırdığını belirtti. Bağlıkaya, en azından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yapılan düzenlemenin kapsamının dışına çıkarılmasını istedi. Ülkeye düzenlenen turların bu kapsamda değerlendirilmemesi gerektiği de Bağlıkaya tarafından ifade edildi.

Bğlıkaya, Kıbrıs’ın Türkiye için çok önemli olduğunu belirtti. İki ülkenin siyasi ve kültürel bağlarından bahsetti. KKTC’ye giden bir Türk’ün Türk lirası üzerinden harcama yaptığını ifade etti. Herhangi bir döviz çıkışının söz konusu olmadığını da dile getirdi.

TÜRKİYE’DEKİ TURİZMCİLER DE KARARDAN OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Bağlıkaya, Türkiye’deki turizmcilerin de alınan karardan olumsuz etkilendiğini belirtti. Bağlıkaya, kaçak faaliyet gösteren konaklama yerlerine de dikkat çekti. Turistik amaçlı kiralanan evlerin, sektöre çok büyük bir zarar verdiği ifade edildi. Bağlıkaya, yapılan turistik kiralamaların kontrol altında tutulması gerektiğini ifade etti.

Alınan taksit düzenlemesi kararını eleştirenlerden biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tolun oldu. Tolun da Bağlıkaya gibi Kıbrıs’ın Türkiye için önemli bir Pazar olduğunu ifade etti. Tolun da kararın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için geçerli olmamasını istedi.