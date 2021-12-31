Turkovac Aşı Randevusu Nereden Alınır, Yerli Aşı Randevusunu Kimler Alabilir?

Yerli aşı olan Turkovac 30 Aralık 2021 tarihi itibariyle uygulanmaya başladı ve konu sağlık gündeminin üst sıralarında geniş bir yer buldu. Vatandaşlar 3. Doz olarak Turkovac aşısının yaptırılıp yaptırılmayacağını merak etti ve “3. doz olarak Turkovac aşısı yaptırılır mı?” şeklinde sorular merak konusu oldu. Bunun yanı sıra aşırı randevularının nereden ve nasıl alınacağı hakkında detaylı bilgiler ve açıklandı ve Turkovac aşısını yaptırmak isteyen vatandaşlar konuları takip etti. Peki hangi hastaneler Turkovac aşısı yapıyor, Turkovac aşı randevusu nasıl alınır?

30 Aralık Perşembe günü itibariyle yerli aşı olan Turkovac uygulanmaya başlandı ve yerli aşı yaptırmak isteyenler nasıl ve ne zaman randevu alabileceklerini merak etti. 3. doz olarak yerli aşının yaptırılıp yaptırılmayacağı da bir diğer araştırma konusu olarak sağlık gündeminin üst sıralarında yer tuttu. Uzmanlar ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hatırlatma dozlarını vatandaşların ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. İki doz Biontech ya da iki doz Sinovac olanların hatırlatma dozu olarak yerli aşı Turkovac randevusu alabileceği bilgisi paylaşıldı. Diğer taraftan 3 doz Sinovac aşısı olanların da 4. doz olarak yerli aşı Turkovac randevusu oluşturabilecekleri belirtildi.

Koronavirüs aşı randevusunun Alo 182 ya da MHRS web sitesi üzerinden alınabileceği şekilde bilgiler aktarıldı. Açıklanan bir diğer bilgi ise Turkovac aşısının güncel olarak yalnızca şehir hastanelerinde yapılabildiği yönünde oldu. Aşının gelecek hafta itibariyle yaygın olarak yapılması beklenirken şehir hastaneleri listesi de açıklandı.

Adana Şehir Hastanesi,

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi,

Manisa Şehir Hastanesi,

Elazığ Fethi Seçkin Şehir Hastanesi,

Kayseri Şehir Hastanesi,

Yozgat Şehir Hastanesi,

Isparta Şehir Hastanesi,

Eskişehir Şehir Hastanesi,

Konya Karatay Şehir Hastanesi,

Bursa Şehir Hastanesi,

Tekirdağ Şehir Hastanesi,

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi,

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ve

Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi olarak belirtildi.