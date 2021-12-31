31 Aralık 2021 Cuma Günü Yılbaşında Kargolar Çalışıyor Mu, Bugün Kargolar Dağıtım Yapacak Mı?

31 Aralık Cuma gününün özel bir gün olması sebebi ile kargo çalışma saatleri de bu kapsamda merak konusu oldu ve vatandaşlar konu hakkında detaylı araştırmalar gerçekleştirdi. “Bugün kargolar dağıtım yapacak mı, bugün kargolar açık mı, 31 Aralık 2021 tarihi Cuma gününde yılbaşında kargolar çalışıyor mu?” şeklinde aramalar yapıldı. İnternet üzerinden çeşitli alışverişlerini gerçekleştiren vatandaşlar yılbaşı gününde kargoların dağıtım yapıp yapmayacağını öğrenmek istedi ve 31 Aralık 2021 Cuma günü yılbaşında kargolar dağıtım yapacak mı? sorusu merak edilerek gündemde yer aldı. Peki bugün kargolar dağıtımı yapacak mı, bugün kargolar açık mı? Konu hakkında detaylı bilgileri sizler için haberimizin devamında yazlık ve 31 Aralık yılbaşı günü kargolar çalışıyor mu? sorusuna yanıt verdik.

Kargo çalışma saatleri 31 Aralık Cuma gününün özel bir gün kapsamında bulunması nedeni ile merak konusu oldu ve yeni yıla saatler kala 31 Aralık Cuma gününde kargolar açık mı yoksa kapalı mı olacağı kargo bekleyen vatandaşlar tarafından merak edildi. Bunun yanı sıra 31 Aralık yılbaşı günü kargolar çalışıyor mu, bugün kargolar dağıtım yapacak mı, bugün kargolar açık mı? sorularına da arama motorlarında yanıt arandı. Konu hakkında detaylı bilgiler ise paylaşıldı ve 31 Aralık yılbaşı gününde kargo çalışma saatlerine yönelik bilgiler aktarıldı.

Ülkemizde 31 Aralık tarihinin resmi tatil olarak kutlanmaması nedeni ile 31 Aralık tarihinde kargoların açık olacağı bilgisi ifade edilirken söz konusu tarihin yarım gün ya da tatil olmadığı açıklandı. Kargoların 09.00 ile 18.00 saatleri arasında çalışacağı ve PTT'nin de 07.30 ile 17.30 saatleri arasında normal mesai çalışmasına devam edeceği bildirildi. 1 Ocak yılbaşı gününün resmi tatil olması sebebiyle PTT'nin de çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu ve resmi tatillerde PTT'nin çalışacağı aktarıldı. Diğer taraftan bu durumunu kargo firmalarında farklılık gösterebileceği de açıklandı.