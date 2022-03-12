Türkmenistan Oy Kullandı, Cumhurbaşkanının Oğlunun Kazanması Bekleniyor

Türkmenistan'da sıkı bir şekilde kontrol edilen erken seçim için oy verme işlemi devam ediyor ve görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdymukhamedov'un oğlu eski Sovyet Orta Asya ülkesinde oy pusulasını kazanmaya hazırlanıyor.

Altı milyon nüfuslu cumhuriyette 9 aday oy pusulasında yer alıyor. Hiçbir muhalefete tolerans göstermeyen ve ülkenin kurucu cumhurbaşkanının öldüğü 2006 yılından bu yana kamu yaşamına hakim olan üç kez Cumhurbaşkanı Berdymukhamedov, 40 yaşındaki oğlu Serdar Berdymukhamedov'a yol açtı.

Cumartesi günü sabah 7'de (Tsİ 02:00) oylamanın başladığını doğrulayan bir devlet televizyonu spikeri, seçimlerin "modern Türkmen toplumunun demokratikleşme sürecinin geri döndürülemezliğinin daha açık bir kanıtı haline geleceğini" söyledi.

Çöl ülkesindeki oy kullanma merkezleri 19:00'da (Tsİ 14:00) kapanır.

64 yaşındaki Gurbanguly, geçen ay kenara çekilip "genç liderlerin" iktidara geçmesine izin verme kararının sinyalini verdi.

64 yaşındaki lider, at sırtında altın bir heykelini içeren gösterişli bir liderlik kültünden yararlanıyor ve iki kalıtsal verasetine tanık olmuş bir ülke olan Kuzey Kore ile karşılaştırmalar ortaya çıkar.

Türkmen devlet televizyonunun hobilerini yaltaklanan kutlamaları - binicilik, şarkı yazarlığı ve ralli arabası sürme, birkaçını saymak gerekirse - "koruyucu" olarak adlandırılan şeyi yabancı sosyal medyada fenomen haline getirdi, bunların hepsi engellendi.

Ülkesinin tek bir korona virüsü vakasına bile maruz kalmadığını iddia eden lider, geçen ay yaptığı açıklamada, Türkmen parlamentosunun üst meclisi başkanlığı görevinde siyasette kalmak istediğini söyledi.

2016 yılında parlamentoya girene kadar hükümet terfileri kamuoyunda çok az ilgi gören Serdar Berdymukhamedov hakkında çok daha az şey biliniyor.

O zamandan beri dışişleri bakan yardımcısı, bir eyaletin başkanı ve sanayi ve inşaat bakanı olarak görev yapıyor.

Geçen yıl kabine başkan yardımcısı, genel denetçi ve güvenlik konseyi üyesi olarak görev alarak üçlü terfi kazandı.

39 yaşındaki memur Selbi Nepesova AFP haber ajansına verdiği demeçte, Serdar Berdymukhamedov'un resmi biyografisinin, çoğu düşük rütbeli hükümet çalışanı olan rakiplerinden daha genç olmasına rağmen adayların "en deneyimlisi" olduğunu kanıtladığını söyledi.

"Onunla çalışan insanlar onun hakkında biz basit insanlardan daha çok şey biliyor. Babasını yakınına getirecek." diyen Aşkabat sakini, ona oy verme kararını açıkladı.

Türkmenistan ekonomisi neredeyse tamamen doğal gaz satışına bağımlıdır ve bu da onu sert para birimine erişimi olmayan vatandaşların satın alma gücünü sakatlayan dış şoklara karşı savunmasız hale getirmektedir.

Dünyanın en büyük dördüncü doğal gaz rezervi üzerinde yer alan ülke, Çin ve Rusya'ya boru hatlarıyla gaz ihraç ediyor.

Türkmen devlet medyası Avrupa'da yaşanan kanlı savaşı neredeyse tamamen görmezden geldi.

Ancak Cuma günü, ülkeden kaçmak zorunda kalan Türkmen öğrencilerin tahliyesi konulu bir raporda Ukrayna'daki "karmaşık koşullara" atıfta bulundu.

Tahmin edilebilir bir şekilde, sözcü tahliyeyi sağladığı için giden başkanın hakkını verdi.

Devlet enformasyon servisi TDH'nin iddiasına göre, geri dönen öğrenciler "ulusun liderine gerçekten babalık bakımı için derin içten şükranlarını sundular".

Türkmenistan'ın yaklaşmakta olan baba-oğul değişimi, Türkmenistan'ın büyük komşuları Kazakistan ve Özbekistan'da aile yönetimine ilişkin tahminlere rağmen Orta Asya'da türünün ilk örneği olacak.

TDH'den Cuma günü yapılan açıklamada, 19 Mart'ta bir açılış töreni planlandığı bildirildi.

Kafkasya bölgesindeki Hazar Denizi'nin karşısında Azerbaycan, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2003 yılında baba Haydar Aliyev'in ölümü üzerine dümene geçmesiyle hanedanlık kuran ilk eski Sovyet ülkesi oldu.

Bloğun en yoksul ardıl devleti olan Tacikistan'ın da benzer bir yol izlemesi beklenirken, üst meclis başkanı 34 yaşındaki Rustam Emomali, 69 yaşındaki usta lider Emomali Rahmon'un emekli olması veya görevlerini yerine getiremediğini kanıtlaması halinde pole pozisyonunda bulunuyor.