Türkiye ve Ermenistan İlişkilerin Onarıcısı Konusunda 'Yapıcı' Görüşmeler Yapıyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile on yıllardır süren düşmanlığın ardından ilişkileri onarmak için "üretken ve yapıcı" görüşmeler yaptığını söyledi.

İkili Cumartesi günü Türkiye' nin güney kıyısındaki Antalya' da düzenlenen diplomatik bir forumda bir araya geldi. Ankara'nın 1990'lardan bu yana Ermenistan ile diplomatik veya ticari bir ilişkisi olmamasına karşın, 2009 yılında imzalanan ve hiçbir zaman onaylanmamış olan barış anlaşmasından bu yana bağlantıları yeniden kurma amaçlı ilk girişimde Ocak ayında görüşmelerde bulundular.

Cumartesi günkü toplantı, iki ülkenin dışişleri bakanları arasında 2009 yılından bu yana yapılan ilk görüşme oldu. Yetkililer, geçen yıl Kasım ayında yapılan AGİt toplantısının oturum aralarında kısa bir konuşma yaptılar.

Çavuşoğlu, 30 dakika süren görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok verimli ve yapıcı bir görüşme oldu." dedi. "İstikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz."

Bir çevirmen aracılığıyla konuşan Mirzoyan şunları söyledi: "İlişkilerin normalleştirilmesi sürecini ön koşulsuz sürdürüyoruz ... Çaba sarf ediyoruz."

İki ülke, başta Ermenistan'ın 1915 yılında modern Türkiye'nin öncülü olan Osmanlı İmparatorluğu tarafından öldürüldüğünü söylediği 1,5 milyon insan olmak üzere pek çok konuda anlaşmazlık yaşıyor.

Ermenistan, 1915 cinayetlerinin bir soykırım teşkil ettiğini söylüyor. Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan birçok Ermeni'nin Dünya döneminde Osmanlı kuvvetleriyle çatışmalarda öldürüldüğünü kabul ediyor

Savaş Bir, ancak rakamlara itiraz ediyor ve cinayetlerin sistematik olduğunu veya soykırım teşkil ettiğini reddediyor.

İki ülke Ocak ayındaki müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu belirterek, ilişkilerin yeniden sağlanabileceği ve sınırların yeniden açılacağı olasılığını artırdı.

Dağlık Karabağ toprakları üzerinde 2020'de yaşanan bir savaş sırasında gerginlik alevlendi. Türkiye etnik Ermeni güçlerini Azerbaycan'a ait toprakları işgal etmekle suçladı. Türkiye o zamandan beri daha fazla bölgesel nüfuz istediği için yakınlaşma çağrısında bulundu.