 Türk'lerin Gururu Kızıl Elma Göklerde

Uzun süreden beri devam eden ve şu anda halen devamlılığını koruyan dünyayı etkisi altına alan Rusya Ukrayna Savaşı’nın neticesi ile birlikte dünyanın yakından takip etmiş olduğu Türk mühendislerinin geliştirdiği askeri ekipmanlar dünya tarafından konuşuluyor. Türk sihalarının ise daha gelişmesiyle birlikte projeye bir yenisi daha ekleniyor. Türklerin gururu olan yerli ve milli imkanlar dahilinde üretime sunulan sihalar bugün birçok dünya ülkesine de ihracı gerçekleştiriliyor.

Kızıl Elma’nın Başarısı

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken askeri alanda güçlü olan devletler de ön plana çıkmaya başladı. Bayraktar tb2 ve Akıncı gibi yeni projelerle Bayraktar kızıl Elma projesi de eklenmiş oldu. Bu proje ise dünyanın birçok ülkesinde büyük yankı uyandırdı. Türkiye’de üretilen ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar kızıl Elma ise geçtiğimiz günlerde Baykar Akıncı uçuş eğitim ve test merkezinde yapılan test ile ilk defa ayaklarını yerden keserek kullanıma başlandı. Bu uçuş çok kritik bir aşamaydı ancak bu başarısıyla birlikte Kızılelma sosyal medyadaki görüntüler ile çok büyük beğeni toplamayı başardı. Dünyanın birçok ülkesinde ise bu haber gündeme oturmayı başardı.

Havacılık Tarihinde Bir Dönüm Noktası

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve teknoloji lideri olan Selçuk Bayraktar’ın bu konuyla ilgili zor tutuyoruz sözleri ve Baykar genel müdürü Haluk Bayraktar’ın ise bu konu hakkında havacılık tarihimiz için çok büyük bir dönüm noktası olacak ifadeleri ise Kızıl Elma’nın ne kadar başarılı bir proje olduğunu ortaya koydu. Öte yandan dünya basınında da birçok başarımız gündem oturmayı başardı. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise bu konuyla ilgili Türk Baykar firması aracılığı ile üretilmiş olan yeni insansız hava aracı olan Kızıl Elma ise çok kısa bir süre içinde de olsa ilk kez test uçuşundan geçti. Buna göre Kızıl Elma’nın uzun süreli ilk resmi uçuşunun göklerde seyri çok uzak değil ve Türk ordusu için çok cazip ve güçlü bir unsur sözleri ile dile getirildi.