Cebinde Akbank Kartı Olan Kişiler, Dikkat! Banka Sizlere 34.000 TL Ödeme Yaptı, Hesabınıza Bakabilirsiniz

Akbank, yapmış olduğu yeni kampanyada, cebinde Akbank kartı olan vatandaşların banka hesapları üzerinden alacakları internet şifreleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda gelir belgesiz 34000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı.

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle birlikte bankalardan kredi kullanacak olan vatandaşların tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelen Akbank, yapmış olduğu yeni kredi kampanyası ile birlikte 34000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi verecek.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar için başvuru imkanı sağlayan Akbank, yapmış olduğu kredi kampanyasına, Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara verecek. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde uygun faiz oranları ile birlikte sizlerde hızlı bir şekilde kredi ödemesi alabileceksin.

Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve onaylanan tutarı, kendi Akbank, hesabınıza yatırabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da bankadan kredi başvurusu yapmanız mümkün olmaktadır.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak için kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı, Akbank'ın SMS Kredi, servis numarası olan 44 25 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterli olacaktır. 44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara, Akbank uygun faizlerle kredi ödemelerine hemen aynı gün içinde yapar.

Akbank şubelerinden ve Akbank, resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da başvurunuzu yapabilirsiniz. bankanın, güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, şubelere gitmeden, bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak güncel faiz oranlarını, buradan öğrenebilir, aylık kredi hesaplamalarınızı yapabilirsiniz.