Türkiye'nin Karadeniz Doğalgazını Taşıyacak Derin Deniz Boru Hatları Başlıyor

Türkiye, 540 milyar metreküp (bcm) doğal gaz rezervini Karadeniz'den taşıyacak boru hattının derin deniz bölümünün döşenmesi için çalışmalara başladı.

Boru hattı gemisi Castorone, boru hattının sığ su bölümünün daha önce tamamlanmasından sonra Pazar günü bu bölümde çalışmaya başladı.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'e göre, Türkiye'nin Karadeniz'deki yeni keşfedilen Sakarya Doğalgaz Sahasındaki çalışmalar, projenin Türkiye'nin enerji sektöründeki dışa bağımlılığını ortaya çıkarması beklendiği için 7/24 devam ediyor.

Lansmanından bu yana, kara ve açık deniz çalışmaları baş döndürücü bir hızla devam ederken, proje günlük olarak önemli kilometre taşlarını geçti.

Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığı Sakarya Sahası'nda 2023 yılının 1. çeyreğine kadar ulusal şebekeye pompalamaya başlamak üzere 5.000'den fazla personel günün her saati çalışıyor.

Türkiye Petrolleri Kurumu'ndan (TPAO) çok sayıda ekip, Sakarya Doğalgaz Sahasını Türkiye'nin kuzeyindeki Zonguldak'ın Filyos kentindeki Doğalgaz İşleme Tesisine bağlamak için karada ve açık denizde çalışmalar yürütüyor.

Bu amaçla, 325 metrelik, 56.529 tonluk Castorone, 6 Temmuz'da Filyos açıklarına demirledi ve sığ sularda boru döşemesi Castoro 10 gemisi tarafından tamamlandıktan sonra derin deniz bölümündeki çalışmaları devraldı.

Her biri 12 metre uzunluğundaki açık deniz boru hattının büyük bölümleri Filyos Limanı'ndaki destek gemilerine yüklendi ve daha sonra yaklaşık 500 metre açıkta kalan Castorone'a nakledildi.

Dev geminin boru döşeme çalışmalarını sonbaharın başında tamamlaması planlanıyor.

Boru hattının ilk bölümünün Karadeniz'in sığ sularına indirilmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Haziran'da boru döşeme çalışması başlatıldı.

Enerji Bakanı Dönmez, Sakarya Doğalgaz Sahasının keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı açık deniz sahası geliştirme projesi olarak tarihe geçeceğini söylemişti.

Başlangıçta, 2023 yılında Türkiye'nin doğal gaz şebekesine günde yaklaşık 10 milyon metreküp pompalayacak olan Sakarya Gaz Sahası'nın açık deniz üretim tesisine altı ila 10 kuyu bağlanacak. Miktar yılda 3,5-4 bcm'ye karşılık gelir.

Bununla birlikte, üretim kademeli olarak artırılacak ve 2027-28 yılına kadar günde en yüksek 40 milyon metreküpe ulaşacak.