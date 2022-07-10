Çavuşoğlu ve Lavrov Ukrayna Krizini Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Perşembe günü Bali'de düzenlenen G-20 bakanlar toplantısı oturum aralarında yaptığı ikili görüşmede Ukrayna krizini ve gıda güvenliği konusunu ele aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov'un Ukrayna'daki duruma özel bir vurgu yaparak uluslararası ve bölgesel ilişkiler konusunda kapsamlı bir değiş tokuş yaptıkları belirtildi.

Şubat ayında, Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye başladı. Batı, tepki olarak, Kiev'e ekonomik ve askeri destek sağlayarak Moskova'ya sert yaptırımlar uyguladı.

Savaş, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarının ablukası küresel gıda tedarik zincirlerini boğduğu için küresel bir gıda krizi de yarattı.

Ukrayna, Rusya'yı işgalinin Şubat ayı sonlarında başlamasından bu yana Rus kuvvetlerinin ele geçirdiği topraklardan tahıl çalmakla suçladı. Kremlin, Rusya'nın herhangi bir Ukrayna tahılını çaldığını reddetti.

Türkiye, mahsur kalan tahılın dünya pazarlarına ulaştırılmasında arabulucu rolü üstlenirken, Rusya'nın Ukrayna tahılını çaldığı iddialarını da araştırdığını söyledi.

Ankara, bu tür tahılların ülkeye getirilmesine izin vermeyeceğini söyledi. Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar daha önce Türk alıcıların Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı tahılları alanlar arasında olduğunu belirterek, iddia edilen sevkiyatlardan sorumlu kişileri tespit etmek ve yakalamak için Türkiye'den yardım istediğini de sözlerine ekledi.

"Daha fazla koordinasyonun önemi vurgulandı... yabancı olanlar da dahil olmak üzere Ukrayna'daki sivillerin ve ekonomik operatörlerin güvenliğini sağlamak için" bakanlık, Karadeniz'deki etkileşim de dahil olmak üzere konulara da değinildiğini de sözlerine ekledi.

"Bakanlar, 2022'de ülkelerimiz arasındaki siyasi diyaloğun dinamiklerinden en üst düzeyde ve en üst düzeyde memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Yüz yüze formatta da dahil olmak üzere Rusya liderliği ile Türkiye arasındaki yakın temasları sürdürmeye hazır olduklarını doğruladılar "dedi.

Çavuşoğlu, bir tweetinde Lavrov ile "Ukrayna'da savaş, gıda güvenliği ve Suriye."

Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşme

Bakanlıktan yapılan ayrı açıklamada Lavrov'un Çinli mevkidaşı Wang Yi ile de görüştüğü ve ikisinin "iki ülke arasındaki işbirliğinin mevcut durumuna övgüde bulunduğu, ilişkilerin daha da derinleşmesine karşılıklı ilgi gösterdiği belirtildi."

Bakanların "gayri meşru" ve "tek taraflı" yaptırımların uygulanmasının kabul edilemezliğini vurguladıklarını da sözlerine ekleyen açıklamada, "Lavrov, Çinli mevkidaşına özel askeri operasyonun temel görevlerinin uygulanması konusunda bilgi verdi." denildi.

Açıklamada, "Bölgede dar bloklu yapılar oluşturmaya yönelik devam eden girişimler ışığında da dahil olmak üzere Asya-Pasifik bölgesindeki duruma vurgu yaparak topikal bölgesel ve uluslararası konularda gizli bir görüş alışverişi yapıldı" denildi.

İki bakan BRICS, SCO ve RIC formatlarında işbirliğinin geliştirilmesinin önemine de dikkat çekti.

Açıklamada, "Bakanlar, zor bir jeopolitik durum koşullarında, Rusya ve Çin'in stratejik işbirliğini artırmaya devam ettiklerini, tartışılan konuların mutlak çoğunluğu konusunda ortak veya çok yakın konumlardan konuştuklarını" belirtti.

Çin savaşı sona erdirmek için çağırdı ama Rusya kınadı değil. Ayrıca Moskova'ya tek taraflı Batı yaptırımlarını kınadı.