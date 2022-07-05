Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan İstediği 'Teröristler' Kimler?

Nato, İsveç ve Finlandiya'yı askeri ittifakına dahil etme sürecini resmen başlattı. Ancak Nato üyesi Türkiye için kilit koşul, cumhurbaşkanı tarafından terörist olarak nitelendirilen 70'ten fazla kişinin devridir.

İki İskandinav ülkesinin liderleri konuyu ciddiye aldıklarını söylüyorlar, ancak sonuçta iade politikacılara değil mahkemelere bağlı. Peki Türkiye kimi istiyor ve Ankara'ya sınır dışı edilebilecekler mi?

Türkiye'nin talepleri

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını başlatmasının ardından Batı'nın savunma ittifakına katılmak için başvuruda bulundu. İki İskandinav devleti terör bağlantısı olduğu iddia edilen kişileri teslim etmek de dahil olmak üzere bir dizi talebi kabul edene kadar Nato'nun tekliflerini engelleyen 30 üye ülkesinden yalnızca biri Türkiye oldu.

Geçtiğimiz hafta Nato zirvesinde imzalanan mutabakat çerçevesinde Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin "terör zanlılarının sınır dışı edilmesini veya iade edilmesini bekleyen taleplerini" "iadeyi kolaylaştıracak ikili yasal çerçevelerle" hızlı ve kapsamlı bir şekilde ele almayı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in 73 "teröristi" iade sözü verdiğini ve bunlardan üç veya dördünü gönderdiğini söyledi. Hükümet yanlısı Türk Hürriyet gazetesi, 33'ü İsveç'ten, 12'si Finlandiya'dan olmak üzere 45 kişiden oluşan bir liste yayınladı.

Türkiye tarafından aranıyor

Türkiye, özellikle AB, ABD ve İNGİLTERE tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ile bağlantılı olduğunu düşündüğü kişilerin devri konusunda isteklidir. Aynı zamanda sürgün edilen Türk din adamı Fethullah Gülen'in takipçilerinin peşindedir. Gülenciler, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan başarısız darbeden dolayı Türkiye tarafından suçlanıyor.

Aysen Furhoff: Kaçan öğretmen

Aysen Furhoff, 17 yaşındayken ve Türkiye Komünist Partisi üyesiyken "anayasal düzeni yıkmaya" çalıştığı gerekçesiyle Türkiye'de beş yıl ömür boyu hapis cezasına çarptırıldıktan sonra İsveç'e geldi. Hapishanede işkence gördükten sonra İsveç'te kendisine koruma teklif edildiğini söyledi.

Şimdi 45 yaşında Stockholm'de kocası ve kızıyla birlikte yaşıyor ve öğretmen olarak çalışıyor ve artık Türk siyasetinde yer almadığı konusunda ısrar ediyor.