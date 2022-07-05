Kanada, Çin-Kanada Kralının Yargılanmasına Erişimin Reddedildiğini Söyledi

Kanada hükümeti Salı günü yaptığı açıklamada, Çinli yetkililerin Kanadalı diplomatların beş yıl önce Hong Kong'dan kaybolan bir Çinli-Kanadalı iş adamının davasına katılmasını engellediğini söyledi.

Xiao Jianhua, Çinli güvenlik ajanlarının milyarderi kaldığı lüks otelden kaçırdığına inanıldığı Ocak 2017'de Hong Kong'dan kayboldu.

Çinli yetkililer, onun hapiste olup olmadığını veya hangi suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini doğrulamadı.

Kanada'nın Pekin'deki büyükelçiliği Pazartesi günü Xiao'nun o gün yargılanacağını söyledi, ancak bir davanın yapılıp yapılmadığını doğrulamadı veya olası suçlamaların ayrıntılarını vermedi.

“Kanada, duruşma işlemlerine katılmak için birkaç talepte bulundu. Katılımımız Çinli yetkililer tarafından reddedildi, ”dedi Kanada hükümeti Salı günü yaptığı açıklamada.

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, bir medya brifinginde Xiao'nun yargılanması hakkında soru sorulduğunda Pazartesi günü durumun farkında olmadığını söyledi.

İktidardaki Komünist Parti seçkinleriyle bağlantıları olduğu bilinen Çin doğumlu Xiao, yanlış yapmakla suçlanan Çinli iş adamlarına yönelik bir dizi kovuşturma arasında ortadan kayboldu. Tomorrow Group'un kurucusunun o sırada ortadan kaybolması, Çinli yetkililerin Hong Kong'da yasal yetkileri dışında faaliyet gösterdiğine dair korkuları artırdı.

O zamandan beri Pekin, tüm siyasi muhalefeti etkili bir şekilde ortadan kaldırmak ve medya kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarını kapatmaya zorlamak için kapsamlı bir ulusal güvenlik yasasını kullanarak eski İngiliz kolonisindeki sivil özgürlükleri önemli ölçüde kısıtladı.

Otelden başı örtülü bir şekilde tekerlekli sandalyede kaçırıldığı bildirilen Xiao, 2016 Hurun Çin zenginleri listesinde o sırada tahmini net değeri 5,97 milyar dolar olan 32. sırada yer aldı.

2020'de düzenleyiciler, finansal holdinglerin oluşturduğu risklere yönelik bir baskının parçası olarak Yarın Grubu ile ilgili dokuz kuruma el koydu.

Ele geçirmeler, bir zamanlar Tomorrow tarafından kontrol edilen bir borç veren olan Baoshang Bank'ın 2019 yılında düzenleyicileri tarafından devralınmasını takip etti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in öncülüğünde yürütülen kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele kampanyası nedeniyle son yıllarda büyük Çinli şirketlerde çok sayıda politikacı, bankacı ve yönetici hakkında soruşturma veya kovuşturma açıldı.

İddia edilen yolsuzluk nedeniyle gözden düşenler arasında China National Petroleum Corp'un eski başkanı Jiang Jiemin ve daha sonra Şanghay belediye başkan yardımcısı olan Baoshan Iron and Steel'in eski başkanı Ai Baojun yer alıyor.