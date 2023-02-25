Türkiye’de ehliyeti olan birçok vatandaşa duyuru yapıldı: Ehliyet Sahibi Olan Sürücülere Uyarı Verildi

Aracı içerisinde bunu yapan vatandaşlar toplamda 4.064 TL tutarında ceza ödemeye mahkûm bırakılacak. Türkiye’de en çok verilen cezalardan birisi de ne yazık ki trafik cezası oluyor. Bu anlamda araç sahipleri ve sürücüler dikkat edilmesi gerektiği kurallara uyması hem hayati noktada önem taşımakta hem de maddi anlamda külfetli olabilmekte. Trafik kurallarına uyulması için ve birçok problemin caydırıcı bir hal alabilmesi için çok büyük oranlarda trafik cezalarına zamlar yansıtıldı.

Trafik kazalarını önleyebilmek Ve trafiğin daha sağlıklı bir şekilde akabilmesini sağlamak adına karayolları trafik kanunu kapsamında trafikte uyulması gereken kuralların bulunduğu hatırlatılarak bu kurallara uymayan vatandaşların da trafik kazaları gibi çok ciddi problemler yaşayabileceği anlatıldı. Bu kapsamda trafik kurallarını ihlal edildiğinde çok farklı yaptırımlara başvurulduğu ve yeni trafik cezalarının da uygulanmaya geçildiği biliniyor.

Trafik Cezaları Ne Kadar Arttı

Trafik cezalarının zam oranları yüksek miktarda artarken akıllarda trafik cezalarının yeni oranları yüzde kaç oldu gibi sorular dolaşmaya başladı. 2023 yılına girilmesi ile birlikte idari para cezaları için toplamda 2,9 oranlarında bir zam belirlenirken yeni tutarlar da çok yüksek rakamlara ulaştı. Örnek verecek olursak ilk defa alkollü bir şekilde araç kullanırken trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik 4064 TL para cezası verilecek ve araç da trafikten men edilecek.

Aynı zamanda hız sınırı cezaları da yüksek oranlara çıkmış durumda gözüküyor. Karayollarında seyrederken uyulması gereken hız sınırları araçtan araca ve bölgelere göre değişiklik göstermekle birlikte hız sınırları aşılması durumunda belirli bir miktar para cezası ödemek zorunda bırakılıyor.

Bu konu ile alakalı olarak hız sınırlarının ortalama anlamda ile %30 oranlarında aşılması durumunda trafik cezası 951 TL olmakla birlikte karayollarında seyrederken belirtilen hız sınırlarını %30 ile %50 oranlarında aşılmasının cezası ise 1979 TL olarak belirlendi. Yine bu hız sınırlarını %50’den fazlasını aşılması durumunda toplamda 4.064 TL tutarındaki trafik cezası kişinin trafik plakasına ve adına yazılacak.