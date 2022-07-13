Türkiye'de Dörtlü Tahıl Müzakereleri Başlayacak

Ukrayna, Rusya ve Türkiye'den askeri heyetler, küresel gıda krizi kötüleşirken Ukrayna'nın tahılını Karadeniz'deki Odesa limanından ihraç etme anlaşmasını görüşmek üzere Çarşamba günü İstanbul'da BM yetkilileriyle bir araya gelecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Rus destekli bir yetkilinin Ukrayna'nın Rus işgali altındaki güney Ukrayna'daki Nova Kakhovka'ya düzenlediği hava saldırısında siviller de dahil olmak üzere en az yedi kişiyi öldürdüğü ve düzinelercesini yaraladığı yönündeki iddiasına sessiz kaldı.

Ukraynalı yetkililer, güçlerinin şehirdeki bir mühimmat deposunu imha ettiğini iddia ediyor.

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, bölge güçlü bir taarruza hazırlanırken, özellikle Bakhmut ve Siversk bölgelerinde ve Sloviansk ve Kramatorsk çevresinde önemli bir Rus askeri yığınağı olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Acil Servisi, Donetsk kasabası Chasiv Yar'da çöken bir apartman bloğunda ölenlerin sayısının 46'ya çıktığını söyledi.

Rusya, 2024'ten sonra Ukrayna üzerinden gaz geçişini değerlendirecek: RIA

RIA haber ajansının aktardığına göre, Rusya, 2024'te sona erecek olan mevcut anlaşmasının ötesinde, Avrupa ülkeleri hala Rus gazını istediği ve Ukrayna'nın ulusal transit sistemi çalıştığı sürece, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz göndermeye devam etmeyi düşünecek.

Ukrayna'daki savaşa rağmen Rusya, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya büyük miktarlarda gaz göndermeye devam etti - Moskova'nın milyarlarca dolarlık gaz ihracatı için kilit küresel müşterisi.

Chasiv Yar ölü sayısı 46'ya yükseldi: Devlet Acil Servisi

Ukrayna Devlet Acil Servisi, Chasiv Yar'daki beş katlı apartman bloğunun enkazının altından başka bir kişinin cesedinin çıkarıldığını ve Cumartesi günü Rus füze saldırısından toplam ölü sayısını 46'ya çıkardığını söyledi.

Rus destekli ayrılıkçılar, Ukrayna güçlerinin HIMARS kullanarak Luhansk'a ateş açtığını söyledi

Kendilerini Luhansk Halk Cumhuriyeti (LPR) ilan eden Rus destekli ayrılıkçılar, Ukrayna'nın ABD tarafından bağışlanan Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemlerinden (HIMARS) Luhansk'a birkaç füze ateşlediğini söylüyor.

LPR'den bir temsilci Telegram'da, "Ukrayna'nın silahlı oluşumları tarafından bombardıman kaydedildi: Artemovsk (Bakhmut) yerleşim yönünden Luhansk yerleşimine HIMARS MLRS (dokuz füze) doğru 23.35," dedi. Rusya'nın devlet haber ajansı RIA bildirdi.

İşgal altındaki Ukrayna'da Rus karşıtı duygular büyüyor: İngiltere

İngiltere Savunma Bakanlığı, işgal altındaki Ukrayna'da Rus karşıtı duyguların arttığını ve Rus destekli yetkililerin, “Rus işgalcilerin karşı karşıya olduğu halihazırda önemli zorlukları” daha da kötüleştirecek saldırıları artırma riski altında olduğunu söyledi.

“İşgal altındaki Ukrayna'daki Rus karşıtı duygular, Rus ve Rus yanlısı yetkililerin hedef alınmasına yol açıyor. Rusya'nın Velykyi Burluk'ta atadığı yönetim, belediye başkanlarından birinin 11 Temmuz 2022'de bomba yüklü araçla öldürüldüğünü kabul etti."

Brifingde, "Yetkililerin hedef alınmasının, Rus işgalcilerin karşı karşıya olduğu halihazırda önemli olan zorlukları daha da kötüleştirerek ve halihazırda azaltılmış askeri ve güvenlik oluşumları üzerindeki baskıyı potansiyel olarak artırarak artması muhtemeldir" denildi.

Bakanlık ayrıca, Rus güçlerinin önümüzdeki hafta Donetsk bölgesindeki Siversk ve Dolyna da dahil olmak üzere birkaç küçük kasabayı Sloviansk ve Kramatorsk şehirlerine yaklaştıkça almaya odaklanacağını söyledi.