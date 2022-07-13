Sri Lanka'nın On Yıllardır En Kötü Ekonomik, Siyasi Krizi

Sri Lanka derin bir siyasi ve ekonomik krize batmış durumda ve ülkenin cumhurbaşkanı, büyük bir protestocu kalabalığının ikametgahını basmasından günler sonra ülke dışına uçtu .

22 milyonluk ada ülkesi, aylarca süren uzun elektrik kesintileri, akut gıda ve yakıt kıtlığı ve rekor düzeydeki en acılı gerilemesinde dörtnala yükselen enflasyon yaşadı.

Aylardır protestocular , hükümeti ülkenin maliyesini kronik olarak kötü yönetmekle suçlanan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifasını talep ediyor . Rajapaksa'nın Çarşamba günü ilerleyen saatlerde istifa etmesi bekleniyor.

İşte krizin nasıl ortaya çıktığına bir bakış:

1 Nisan: Olağanüstü hal

Rajapaksa, bir dizi protestonun ardından güvenlik güçlerine şüphelileri tutuklamak ve gözaltına almak için kapsamlı yetkiler vererek geçici bir olağanüstü hal ilan etti.

3 Nisan: Kabine istifa etti

Sri Lanka'nın kabinesinin neredeyse tamamı gece geç saatlerde yapılan bir toplantıda istifa ederek Rajapaksa ve kardeşi Mahinda - başbakan - izole edildi.

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) kurtarma talebi çağrılarına direnen merkez bankası başkanı, bir gün sonra istifasını açıkladı.

5 Nisan: Başkan çoğunluğu kaybetti

Başkan Rajapaksa'nın sorunları, maliye bakanı Ali Sabry'nin atanmasından sadece bir gün sonra istifa etmesiyle derinleşiyor.

Zor durumdaki lider, eski müttefikleri onu bırakmaya çağırdığı için meclis çoğunluğunu kaybeder. OHAL'i kaldırıyor.

10 Nisan: İlaç sıkıntısı

Sri Lanka'nın doktorları, hayat kurtaran ilaçların neredeyse bittiğini söyleyerek, krizin koronavirüsten daha fazla insanı öldürebileceği konusunda uyardı.

12 Nisan: Dış borç temerrüdü

Hükümet, acilen ihtiyaç duyulan malları ithal etmek için dövizin bitmesinin ardından “son çare” olarak 51 milyar dolarlık dış borcunu temerrüde düşürdüğünü duyurdu.

19 Nisan: İlk zayiat

Polis, birkaç haftadır süren hükümet karşıtı protestoların ilk zayiatı olan bir protestocuyu öldürdü.

Ertesi gün IMF, bir kurtarma paketi üzerinde anlaşmaya varılmadan önce Sri Lanka'dan devasa dış borcunu yeniden yapılandırmasını istediğini söyledi.

9 Mayıs: Şiddet Günü

Hükümete sadık bir grup kırsal kesimden otobüsle geldi ve başkanın Kolombo'daki deniz kıyısındaki ofisinin önünde kamp kuran barışçıl protestoculara saldırdı.

Kalabalığın şiddetin sorumlularını hedef aldığı ve politikacıların evlerini ateşe verdiği misilleme saldırılarında dokuz kişi öldü ve yüzlerce kişi yaralandı.

Mahinda Rajapaksa başbakanlıktan istifa etti ve binlerce protestocunun Colombo'daki konutunu basmasının ardından askerler tarafından kurtarılması gerekiyor.

Yerine, daha önce birkaç dönem başbakanlık yapmış siyasi bir emektar olan Ranil Wickremesinghe getirildi.

10 Mayıs: Vur ve öldür emirleri

Savunma bakanlığı, askerlere yağma veya "hayata zarar verme" olayına karışan herkesi gördükleri yerde vurma emri verdi.

Ancak protestocular hükümetin hafta sonunda geri alınan yeni sokağa çıkma yasağına meydan okuyor.

Kolombo'daki en üst düzey polis memuru saldırıya uğradı ve aracı ateşe verildi.

10 Haziran: 'İnsani acil durum'

Birleşmiş Milletler, Sri Lanka'nın milyonlarca kişinin halihazırda yardıma ihtiyaç duyduğu korkunç bir insani krizle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor.

BM, ülkenin şiddetli gıda kıtlığı nedeniyle nüfusun dörtte üçünden fazlasının gıda alımını azalttığını söylüyor.

27 Haziran: Akaryakıt satışları askıya alındı

Hükümet, Sri Lanka'nın neredeyse yakıtının bittiğini ve temel hizmetler dışında tüm benzin satışlarını durdurduğunu söylüyor.

1 Temmuz: Yeni enflasyon rekoru

Hükümet, IMF'nin Sri Lanka'dan fiyatları kontrol etmesini istemesinden bir gün sonra, enflasyonun art arda dokuz aydır rekor seviyeye ulaştığını gösteren verileri yayınladı.

9 Temmuz: Başkanın evine baskın yapıldı

Başkan Rajapaksa, göstericilerin yerleşkeye saldırmasından kısa bir süre önce askerlerin yardımıyla Kolombo'daki resmi konutundan kaçtı. Açıklanmayan bir yere götürüldü.

Rezidansın içinden alınan görüntüler, sevinçli protestocuların havuza atladığını ve havuzun görkemli yatak odalarını keşfettiğini gösteriyor.

Wickremesinghe'nin evi ateşe verilir. Polis, kendisinin ve ailesinin olay yerinde olmadığını söyledi.

Meclis Başkanı Mahinda Abeywardana televizyonda yaptığı açıklamada Rajapaksa'nın daha sonra 13 Temmuz'da istifa etmeyi teklif ettiğini söyledi.

13 Temmuz: Başkan ülkeyi terk etti

Başkan Rajapaksa, eşi ve bir koruması eşliğinde askeri bir uçakla Maldivler'e uçuyor.

Ayrılışı, göçmenlik personelinin VIP hizmetlerine izin vermediği ve tüm yolcuların halka açık kontuarlardan geçmesinde ısrar ettiği Colombo'daki küçük düşürücü bir havaalanındaki soğukluğun ardından geldi.

Bir güvenlik yetkilisi, cumhurbaşkanlığı partisinin halkın tepkisinden korkarak normal kanallardan geçmek konusunda isteksiz olduğunu söyledi.