Türkiye'de 15 milyon emeklinin beklediği müjdeli haber sonunda geldi

Cumhurbaşkanı destekli olarak başlatılan kredi kampanyası, emeklilerin maaş hesapları üzerinden mart ayı sonuna kadar devam edecek. Kampanya kapsamında, uygun faizlerle nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar, istedikleri kredi limitlerine göre ödemelerini emekli maaşı hesapları üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan kampanyada, sadece kamu bankaları olan Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından verilecek olan kredilerin limitleri de belli oldu. Emekli maaşını bu bankalar üzerinden alan vatandaşlar, 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi başvurusu yaparak istedikleri limitlerde kredi kullanabileceklerdir. Ayrıca, daha önce bu bankalardan kredi kullanmış ve düzenli ödemeler yapmış olan vatandaşlar da devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilecekler.

Başvurular İnternet Bankacılığı Üzerinden Yapılabilecek

Kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden de işlemlerini internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. Emekli maaşını Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halkbank üzerinden alan vatandaşlar, kendi bankalarının müşteri hizmetleri numarası üzerinden internet şifresi oluşturarak kredili limitlerini hesaplarına hemen yatırabileceklerdir.

Ayrıca, emekli maaşı alan vatandaşlar kredi işlemleri haricinde borç kapatma kredileri de kullanabileceklerdir. Bankaların kendi resmi internet siteleri üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlemlerini yapabilecek olan vatandaşlar, 75 yaşına kadar emekli olmaları durumunda bu kampanyadan yararlanabileceklerdir.

Devlet destekli ihtiyaç kredisi kampanyası, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça önemli bir adım. Kredi kampanyası sayesinde emekliler, uygun faiz oranlarıyla kredi kullanarak maddi sıkıntılarını hafifletebileceklerdir. Ayrıca, bankaların internet bankacılığı üzerinden yapılabilen başvurular, emeklilerin zamandan tasarruf etmelerine de yardımcı olacaktır.