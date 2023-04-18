Akbank'tan Anında İhtiyaç Kredisi Kampanyası Kimlere Veriliyor, Yayımlandı!

Akbank, yeni nakit kredi kampanyasıyla tüm vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunmaya devam ediyor. Bu kampanya kapsamında, uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanacak olan herkes, aynı gün içinde ödemelerini alabilecek.

Akbank müşterisi olmanız gerekmiyor, kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvurunuzu Akbank şubelerine gitmeden de hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm müşteriler, kredi başvurularının onay durumunu da takip edebilirler.

SMS veya çağrı merkezi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler için uygun faiz oranlarıyla verilen kredi seçenekleri de mevcut. Kredi yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndererek veya Akbank çağrı merkezini arayarak ihtiyaç kredisi başvurunuzu hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank müşterileri, maaş müşterisi olmaları durumunda, kredi işlemlerinde daha hızlı ve kolay bir şekilde hizmet alabilirler. Akbank direkt uygulaması üzerinden 50.000 TL'ye kadar tüketici kredisi başvurusunda bulunarak, en düşük faiz oranlarıyla 36 ay vadeyle kredi kullanabilirler.

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank, ihtiyaç kredisi başvurularını hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek isteyen müşterileri için birçok seçenek sunuyor. İster Akbank müşterisi olun, ister olmayın, kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaparak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

SMS veya çağrı merkezi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler için uygun faiz oranlarıyla verilen kredi seçenekleri de mevcut. Akbank direkt uygulaması üzerinden de tüketici kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Akbank müşterileri, maaş müşterisi olmaları durumunda, kredi işlemlerinde daha hızlı ve kolay bir şekilde hizmet alabilirler. Akbank direkt uygulaması üzerinden 50.000 TL'ye kadar tüketici kredisi başvurusunda bulunarak, en düşük faiz oranlarıyla 36 ay vadeyle kredi kullanabilirler.