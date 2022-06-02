Türkiye: Videoda Yaşlı Suriyeli Kadını Tekmeleyen Adam Tutuklandı

Yaşlı bir Suriyeli kadın, ülkede yükselen mülteci karşıtı duygu dalgasının ortasında, Türkiye'nin Gaziantep kentinde bir erkek tarafından yüzüne tekme atıldıktan sonra hastanede iyileşiyor.

Son birkaç gündür Türkiye ve Suriye'de yaygın olarak paylaşılan bir videoda, Leyla Muhammed'in bankta otururken saldırıya uğradığı görülüyor.

Polis tarafından Şakir Çakır olarak adlandırılan saldırgan, kasten yaralama suçlamasıyla tutuklandı. Türk vatandaşı, polise verdiği ifadeye göre, Muhammed'in bir kaçırıcı olduğunun kendisine söylendiğini söyledi.

Yerel haberlere göre, kurban zihinsel engelli.

"Leyla'yı döven kişi tutuklandı. Hastaneye yatırıldı ve tedavisine başlandı. Eşim ve çalışma arkadaşlarımla birlikte kendisini ziyaret ettik ve sevgili milletimizin bir an önce iyileşmesi için dileklerimizi ilettik. Zalimlere karşı mazlumların yanındayız" diyen Gaziantep Valisi Davut Gül, hastaneyi ziyaret ettikten sonra Twitter'da yaptığı açıklamada bulundu.

Gaziantep, Suriye sınırına yakın iki milyon nüfuslu bir şehirdir ve aynı zamanda yaklaşık yarım milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmaktadır.

Türkiye, 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaparken, Afganistan ve diğer ülkelerden ülkeye sığınanların sayısı da giderek arttı.

Anketler, Türk vatandaşlarının çoğunluğunun mültecilerin ülkelerine dönmesini istediğini gösteriyor ve giderek daha popüler hale gelen bir muhalefet politikacısı olan Ümit Özdağ, tüm platformunu onları geri gönderme sözü vermeye dayandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu düşünceye karşı geri adım attı ve mültecilerin Türkiye'de hoş karşılandığını açıkladı. Ancak Erdoğan, Suriye'ye dönmek isteyenler için yeniden yerleştirmeyi teşvik etti.

Türkiye'nin bir sonraki seçimlerinin 2023'te yapılması nedeniyle siyasi olarak riskli bir tutum ve birçok Türk vatandaşı mültecileri ülkede devam eden ekonomik krizden sorumlu tutuyor; Türk lirası ciddi devalüasyon yaşıyor ve enflasyon endişe verici oranlara ulaşıyor.

Eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çakır'ın geniş bir sabıka kaydına sahip olduğunu belirtti.

Saldırı, sosyal medyada çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından kınandı.

Birçok Suriyeli, yüzlerinin bir tarafını avuçlarıyla kaplayan fotoğraflar çekerek, Muhammed'in vurulduktan sonraki görüntüsünü taklit etti.

"Bu, insanlığın yüzüne atılmış bir tekme ve Suriyeliler olarak bizler için pek çok şeyden biri. Dün Gaziantep'te bir ırkçı tarafından yüzüne tekme atılan 70 yaşındaki Suriyeli Leyla ile dayanışma içindeyim." diye tweet attı Suriyeli gazeteci Hüsam Hezaber.

Türkiye'nin Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, durumu takip ettiğini belirtti.

Örgüt Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Saldırganla ilgili tüm suç duyuruları ve mahkeme işlemleri, derneğimizin avukatları tarafından sonuna kadar takip edilecektir" dedi.

Diğerleri videoyu Türkiye'de kadına yönelik şiddetin bir başka örneği olarak vurguladı.

"Suriyeli kadına atılan tekme tüm insanlığa karşı atıldı. Her gün binlerce göçmen kadın işkenceye, şiddete ve aşağılanmaya maruz kalıyor. Bu ırkçılığın ve bu şiddetin hesabını kesinlikle vereceğiz." dedi.