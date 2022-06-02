2022'de ABD'de Kaç Toplu Katliam Gerçekleşti?

24 Mayıs'ta, 18 yaşındaki silahlı bir adam, Uvalde, Teksas'taki Robb İlköğretim Okulu'na saldırdı, 19 çocuğu ve iki öğretmeni ölümcül bir şekilde vurdu, ardından polis tarafından vurularak öldürüldü ve ABD'deki silahlı şiddete dikkat çekti.

Katliam, kar amacı gütmeyen Silah Şiddeti Arşivi tarafından yapılan bir çeteleye göre, dört veya daha fazla kişinin vurulduğu veya öldürüldüğü 2022'nin 213. olayı olan ABD'de yıllarca süren bir dizi toplu katliamın en sonuncusu.

Yukarıdaki tanıma dayanarak, bir hafta önce Teksas'taki okul saldırısından bu yana ABD genelinde en az 17 toplu katliam daha yapıldı.

Bununla birlikte, hangi veritabanının kullanıldığına bağlı olarak toplu katliamın ortak bir tanımı olmadığından, bu yılın başından bu yana, ABD genelinde toplu çekim sayısı üç ila 268 arasında bir yerdedir.

Toplu katliam nasıl tanımlanır?

ABD genelinde toplu katliam izleyen, her biri minimum kayıp sayısı, olayın yeri ve atıcıların motivasyonu için farklı bir eşiğe sahip en az beş aktif veritabanı vardır.

Jones Ana ve Şiddet Projesi izleyicileri, toplu çekimin en kısıtlayıcı tanımlarına sahiptir; sırasıyla en az üç veya dört ölümle sonuçlanan, çekimin halka açık bir yerde olduğu ve atıcının hedeflerinin doğada ayrım gözetmeksizin olduğu olayları sayar.

Everytown for Gun Safety veritabanı, dört veya daha fazla kişinin öldürüldüğü ancak çekimin özel bir ortam da dahil olmak üzere herhangi bir yerde gerçekleştiği ve tetikçinin silahlı soygun, çete şiddeti veya aile içi şiddet suçları da dahil olmak üzere herhangi bir nedene sahip olduğu toplu çekimin daha geniş bir tanımına sahiptir.

Silah Şiddeti Arşivi ve Toplu Katliam İzleyici en az kısıtlayıcı tanıma sahiptir ve silahların konumdan veya atıcının motivasyonundan bağımsız olarak dört veya daha fazla kişiyi öldürmek veya yaralamak için kullanıldığı olayları içerir.

Bu tanımlara dayanarak, 2021'de ABD genelinde altı ila 818 toplu çekim yapıldı.

30 Mayıs itibariyle, ABD genelinde 2022'deki toplu katliamların sayısı şöyleydi:

Jones Ana: 3 toplu atış, 35 ölü, 20 yaralı

Şiddet Projesi: 1 toplu çekim, 10 ölü, 3 yaralı (Son güncelleme 14 Mayıs 2022)

Everytown for Gun Safety: 7 toplu atış, 43 ölü, 37 yaralı (Son güncelleme 14 Mayıs 2022)

Silah Şiddeti Arşivi: 230 toplu atış, 256 ölü, 996 yaralı

Toplu Çekim İzleyici: 268 toplu çekim, 314 ölü, 1.097 yaralı

Federal düzeyde, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) özellikle toplu çekimleri izlemez, bunun yerine federal kolluk kuvvetleri "toplu katliamı" bir olayda dört veya daha fazla kişinin öldürüldüğü bir olay olarak tanımlar.