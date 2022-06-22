Türkiye, Ukrayna'nın Karadeniz'den Tahıl İhracatı Konulu Müzakerelere Ev Sahipliği Yapacak

Basında çıkan haberlere göre, Türkiye, şu anda Karadeniz limanlarında sıkışmış olan tahıl ihracatını yeniden başlatmaya yönelik görüşmelerde önümüzdeki haftalarda Rus, Ukraynalı ve Birleşmiş Milletler yetkililerini ağırlamayı planlıyor.

İstanbul'da yapılması planlanan toplantı öncesinde, bir Türk savunma heyetinin Karadeniz'de olası bir güvenli deniz koridoru, yerel Türk yayıncıları NTV televizyonu ve CNN Türk ile Reuters haber ajansının ayrıntılarını görüşmek üzere bu hafta Moskova'yı ziyaret edeceği belirtildi. Türkiye cumhurbaşkanlığı kaynaklarının Salı günü söylediği gibi.

Rusya'nın TASS ajansı da Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'a atıfta bulunarak Türk askeri heyetinin görüşme planlarını doğruladı.

Milyonlarca ton buğday ve diğer tahıllar, Rus kuvvetleri tarafından ablukaya alınan veya işgal edilen Ukrayna limanlarında mahsur kaldı ve gemiler Karadeniz'de döşenen mayın tehlikesiyle karşı karşıya.

Reuters'e konuşan kaynaklar, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında önümüzdeki haftalarda, muhtemelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla İstanbul'da dörtlü bir toplantı düzenleneceğini söyledi.

Kaynaklar, planda Ukrayna'nın Karadeniz liman kenti Odesa'dan Kiev'in denetiminde üç koridor oluşturulmasının öngörüldüğünü ve buradan hem Ukrayna hem de Rus gıda ürünlerinin sevk edileceğini söyledi.

Önümüzdeki altı ila sekiz ay içinde limandan 30 ila 35 milyon ton tahıl sevk edilebileceğini söylediler.

BM sözcüsü Stephane Dujarric, kaynakların ana hatlarıyla belirttiği planlar hakkında sorulan soruya, daha fazla ayrıntıya girmeden “bu konulardaki tartışmalar devam ediyor” dedi.

Kiev temkinli

Türk dışişleri bakanlığına göre, BM, denizdeki bilinen mayınların etrafına güvenli koridorlar kurulmasını sağlayacak ihracatı kolaylaştıracak bir plan sundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada, bu planın uzun ve karmaşık mayın temizleme operasyonları gerektirmeyeceğini söyledi.

Girişim Avrupa Birliği tarafından desteklendi, ancak tahılı kara yoluyla ihraç etmenin yollarını arayan Kiev'den Rus yetkililerle temas kurmak zorunda kalmadan temkinli bir yanıt aldı.

Bu ayın başlarında Çavuşoğlu , konuyu görüşmek üzere Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u Ankara'da ağırladı , ancak kesin bir sonuç alamamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi günü BM'den Guterres ile tahıl ihracatını da görüştü.

Erodgan'ın ofisinden Salı günü yapılan açıklamada, Türkiye'nin “küresel bir gıda krizini önlemek amacıyla Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatı için Birleşmiş Milletler ile ortak çaba gösterdiği” belirtildi.