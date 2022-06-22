ABD Senatosu Silah Kontrolü Konusunda İki Taraflı Anlaşmaya Vardı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki partili bir milletvekili grubu, yaklaşık 30 yıl içinde ilk kez büyük silah kontrol mevzuatı üzerinde bir anlaşmaya vararak, hafta sonuna kadar Senato'da oylamanın önünü açtı.

80 sayfalık yasa tasarısı Salı günü yayınlandı ve silah satın alan gençlerin geçmiş kontrollerini sıkılaştırmaya, daha fazla arka plan kontrolü yapmaya ve başkaları veya kendileri için tehlikeli olduğu düşünülen silahların geçici olarak kaldırılmasına yönelik önlemleri içeriyor.

64-34 ile ilk prosedür engelini aştı ve 14 Cumhuriyetçi 48 Demokratın tümüne katıldı ve iki müttefik bağımsız tasarıyı desteklemek için.

“Silah-şiddet karşıtı yasanın 30 yıl sonra geçireceği en önemli yasayı bu hafta geçireceğimize inanıyorum. Bu bir atılım," dedi müzakerelerin önde gelen Demokratlarından Senatör Chris Murphy Senato katında. "Ve daha da önemlisi, bu iki taraflı bir atılım."

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, devam etmesi beklenen bir hareketle mümkün olan en kısa sürede ilerleme sözü verdi.

"Bu iki taraflı silah güvenliği yasası bir ilerlemedir ve hayat kurtaracaktır. İstediğimiz her şey olmasa da, bu yasaya acilen ihtiyaç var” dedi.

Sulandırılsa da anlaşma, en son 18 yaşındaki bir silahlı kişinin 19 çocuğu vurarak öldürdüğü Uvalde, Teksas'ta bir ilkokulda yıllarca süren kitlesel çekimlere rağmen devam eden silah kontrolü mevzuatı konusundaki bölücü tartışmalarda bir atılıma işaret ediyor.

Washington DC'de bulunan El Cezire'den Mike Hanna, “Silah kontrolü mevzuatı konusunda on yıllardır ilk kez ikili bir anlaşma olması açısından önemlidir” dedi.

Tasarıya göre, silah kaçakçılarına daha sert cezalar verilirken, eyaletlere ve topluluklara okul güvenliği ve ruh sağlığı girişimlerini iyileştirmek için mali destek verilecek.

Ancak Cumhuriyetçiler, Başkan Joe Biden tarafından desteklenen ve Demokratların yıllardır başarısız bir şekilde bastırdığı daha güçlü önerileri engelledi . Bunlar arasında saldırı tipi silahların yasaklanması veya satın alma yaşının yükseltilmesi, yüksek kapasiteli dergilerin yasaklanması ve neredeyse tüm silah satışları için geçmiş kontrollerinin istenmesi yer alıyor.

18 yaşındaki bir silahlı kişinin New York Buffalo'daki bir süpermarkete ırkçı saldırıda 10 Siyah müşteriyi öldürmesinden sadece bir hafta sonra meydana gelen Uvalde'deki cinayetler , Demokratları ve bazı Cumhuriyetçileri bazı eylemlerin gerekli olduğuna ikna etmiş görünüyor.

Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, önlemlere verdiği desteği dile getirerek, tasarıyı "yasalara saygılı vatandaşların İkinci Değişiklik haklarını tam olarak korurken bu korkunç olayları daha az olası hale getirmeye yardımcı olacak popüler adımlardan oluşan sağduyulu bir paket" olarak nitelendirdi.