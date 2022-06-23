Commonwealth Ülkeleri Ruanda'da Buluşacak: Ne Bekleniyor?

Commonwealth ülkelerinden hükümet başkanları, iklim değişikliği ve yoksulluktan Ukrayna'daki savaşın tetiklediği gıda güvenliği krizine kadar birçok zorlukla mücadele etmek için Cuma ve Cumartesi günleri Ruanda'nın başkenti Kigali'de bir araya gelecek.

2020'de yapılması beklenen ancak COVID pandemisi nedeniyle iki kez ertelenen Commonwealth Hükümet Başkanları Toplantısı (CHOGM) ve Kigali zirvesi hakkında bazı önemli gerçekler.

Commonwealth nedir?

İngiliz İmparatorluğu'ndan kademeli olarak gelişen ve 1949'dan beri modern biçiminde var olan 54 ülkenin gönüllü bir birliğidir.

Üyeleri kimlerdir?

Commonwealth, Karayipler ve Amerika'da 13 ülke, Afrika'da 19 ülke, Avrupa'da üç, Asya'da sekiz ve Pasifik'te 11 ülke içeriyor.

Toplam 2,5 milyar nüfusa sahip.

Hindistan, vatandaşlarının 1,4 milyarını oluştururken, 32 üyenin nüfusu 1,5 milyon veya daha az, en küçüğü 10.000 nüfuslu Nauru'dur.

Hepsi eski İngiliz kolonileri mi?

Çoğu öyle, ama bu üyelik için bir şart değil. Katılan son iki ülke olan Ruanda ve Mozambik'in Britanya İmparatorluğu ile hiçbir tarihi bağı yok.

Her ikisi de eski Fransız kolonileri olan Gabon ve Togo'nun Kigali zirvesine katılmak için başvurmaları bekleniyor.

Commonwealth ne yapar?

Kendisini çevreyi korumak, ticareti geliştirmek, demokrasiyi desteklemek, eğitimi ve cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve küçük devletlere dünya sahnesinde daha yüksek ses vermek gibi ortak hedeflerde bir işbirliği ağı olarak sunuyor.

Serbest ticaret bölgesi olmamasına rağmen, Dünya Bankası verilerinin bir analizine dayanarak, üyelerinin diğer üyelerle ticaret yapmayı, benzer uzaklıkta bulunan İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olmayan ülkelerle ticaret yapmaktan yüzde 21 daha ucuz bulduğunu hesaplıyor. Faktörler, ortak bir dil ve benzer yasal ve ticari çerçeveleri içerir.

Kim başkanlık ediyor?

Kraliçe II. Elizabeth, saltanatı 1952'de başladığından beri, büyük ölçüde sembolik bir rol olan Commonwealth'in başkanı olmuştur.

Örgüt, İngiliz hükümdarının otomatik olarak başkanı olmadığını söylüyor, ancak üyeleri yine de 2018'de Londra'da bir toplantıda Elizabeth'in oğlu Prens Charles'ın bu rolde onun yerini alacağı konusunda anlaştılar. Charles, annesini temsilen Kigali zirvesine katılıyor.

Kim çalıştırıyor?

Londra merkezli bir sekreteryası ve şu anda Dominika doğumlu Patricia İskoçya olan bir genel sekreteri vardır.

İngiliz Milletler Topluluğu liderleri, onu ikinci bir dönem için yeniden atamaya veya Jamaika dışişleri bakanı Kamina Johnson Smith ile değiştirmeye Kigali'de karar verecek. İngiltere, İskoçya'nın liderliğini eleştirdi ve Hindistan ve Belize gibi Johnson Smith'i destekliyor.

Kigali zirvesine kimler katılıyor?

Nijerya'dan Muhammadu Buhari, Britanya'dan Boris Johnson ve Kanada'dan Justin Trudeau da dahil olmak üzere, Commonwealth ülkelerinin hükümet başkanlarının çoğu orada olacak.

Ancak Güney Afrika'dan Cyril Ramaphosa, Hindistan'dan Narendra Modi, Pakistan'dan Shehbaz Sharif, Avustralya'dan Anthony Albanese ve Yeni Zelanda'dan Jacinda Ardern'in beklenmemesi, örgütün bu ülkeler için önemi hakkında soru işaretleri uyandırıyor.

Zimbabve gibi birkaç ülke ittifaktan ayrıldı veya ayrılma isteklerinin sinyalini verdi. Gambiya, Pakistan ve Maldivler gibi diğerleri daha önce ayrıldılar ancak bedene yeniden katıldılar.

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