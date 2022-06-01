Türkiye, Suriye Operasyonunun Tel Rıfat'ı Hedef Alacağını Söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yaklaşan bir askeri operasyonda Suriye'nin kuzeyindeki iki kentteki Kürt silahlı gruplarını hedef alacağını söyledi.

"Güney sınırımız boyunca 30 kilometrelik bir güvenlik bölgesi oluşturmak için bir adım daha atıyoruz. Tel Rıfat'ı ve Menbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz" dedi iktidar partisinin parlamentodaki bir toplantısında.

Erdoğan, Türk kuvvetlerinin daha sonra "adım adım, diğer bölgelere" ilerleyeceğini söyledi.

Fırat Nehri'nin batısında yer alan iki şehir, Suriyeli Kürt silahlı grup Halk Koruma Birlikleri (YPG) tarafından kontrol ediliyor.

Ankara, YPG'yi "terörist" bir grup olarak görüyor ve Türkiye'nin de "terörist" bir örgüt olarak tanımladığı Kürdistan İşçi Partisi'ne (PKK) ait yerli silahlı savaşçılarla bağlantılı olduğunu söylüyor. PKK, 1984'ten beri Türkiye'ye karşı silahlı bir ayaklanma yürütüyor ve çatışmada on binlerce insan öldü.

Türk hükümeti, YPG'yi Suriye'deki Türk güvenlik güçlerine saldırmakla suçladı.

Erdoğan, "Türkiye'nin yürüttüğü meşru güvenlik operasyonlarını kimin desteklediğini ve bunlara kimin karşı çıkmaya çalıştığını göreceğiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'yi yeni bir askeri operasyona karşı uyardı ve Ankara'yı 2019'da kurulan ateşkes hatlarına bağlı kalmaya çağırdı.

Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bu karşı çıkacağımız bir şey" dedi.

Blinken, "Sahip olduğumuz endişe, herhangi bir yeni saldırının bölgesel istikrarı baltalayacağı (ve) kötü niyetli aktörlere istikrarsızlıktan yararlanma fırsatları sağlayacağıdır" dedi.

Türkiye, 2016'dan bu yana Suriye'nin kuzeyine üç askeri operasyon başlattı ve sınırını IŞİD (IŞİD) ve YPG'den gelen tehditlerden korumak için sınır boyunca uzanan bölgeleri ele geçirdi.

YPG bağlantılı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Ankara'nın askeri operasyonunun kuzeydoğu Suriye'deki IŞİD (IŞİD) silahlı grubundan savaşçılarla mücadele çabalarını baltalayacağı uyarısında bulundu.

Kürt liderliğindeki gücün sözcüsü Ferhat Şami, "SDG bir süredir olası bir savaş bekliyordu" dedi.

AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Bir saldırı durumunda, İslam Devleti grubuna (IŞİD) karşı savaşımızı durduracağız ve Türk işgaline karşı askeri önlemlere başlayacağız" dedi.

'Güvenli bölge'nin genişletilmesi

Erdoğan hafta sonu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin böyle bir operasyonu başlatmadan önce ABD'den izin beklemeyeceğini söyledi.

Erdoğan Salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, iki ülke arasında imzalanan 2019 tarihli bir anlaşmanın Türkiye-Suriye sınırı boyunca bir güvenlik bölgesi oluşturulmasına izin verdiğini söyledi.

Erdoğan, "Yaratılması zorunludur" dedi.

Ayrıca, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için yaptığı son başvurulara, Türkiye'nin Kürt silahlı gruplara karşı hoşgörülü olduklarını düşündükleri konusunda da karşı çıktı.

Cumhurbaşkanı Çarşamba günü itirazlarını ikiye katladı ve Türkiye'nin, Ankara'nın "terörist" olarak gördüğü kişilere karşı sert bir yaklaşım sergileyen "bağlayıcı belgeler" görmeden İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu konusundaki tutumunu değiştirmeyeceğini söyledi.

Hem Menbic hem de Tel Rıfat, büyük Kürt nüfusuna ev sahipliği yapıyor ve Türkiye'nin Suriye sınırına yakın bir yerde bulunuyor.

Onların yakalanması, Erdoğan'ın Ankara'nın Suriyeli mültecileri yeniden yerleştirmeyi umduğu sınır boyunca sözde "güvenli bölgeyi" genişletmesine ve derinleştirmesine izin verecektir.

Ancak Suriye'deki şiddeti izleyen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdul Rahman'a göre, Türkiye'nin operasyonu yeni bir yerinden edilme dalgasını tetikleyebilir.

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 2018 Türkiye operasyonu sırasında sadece Afrin kasabasından 100.000'den fazla insan yerinden edildi. Halkın çoğu doğuya Tel Rıfat'a gitti.