Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın Bugün Tahıl İhracat Anlaşması İmzalayacağını Söyledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya, Ukrayna ve Türkiye, Birleşmiş Milletler'in Ukrayna'nın kuşatma altındaki Karadeniz limanlarından tahıl ihracatını serbest bırakmak için önerdiği bir anlaşmayı imzalamak için Cuma günü toplanacak.

Açıklamada, Perşembe günü İstanbul'a gideceğini daha önce açıklayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Erdoğan ile birlikte saat 13.30'da Dolmabahçe Sarayı'ndaki etkinliğe katılacağı belirtildi.

Erdoğan Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Küresel gıda güvenliği için kritik önem taşıyan hububat ihracat anlaşması, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in himayesinde Ukrayna ve Rus heyetleriyle birlikte İstanbul'da imzalanacak" dedi.

Rusya ve Ukrayna, her ikisi de büyük küresel buğday tedarikçileri ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, gıda fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Guterres, Ukrayna'nın savaş nedeniyle Karadeniz limanlarında sıkışıp kalan milyonlarca ton tahıl stoğunu ihraç etmesini sağlayacak bir plan üzerinde çalışıyor – bu, küresel bir gıda krizini hafifletebilecek bir hamle. Ukrayna'da en az 22 milyon ton tahıl mahsur kaldı.

Türk yetkililer, geçen hafta İstanbul'da bir araya gelerek, gemilerin Karadeniz limanlarına vardıklarında ortak kontrollerini ve transfer yollarının güvenliğini sağlayacak bir mekanizmayı öngören plan üzerinde geçici bir anlaşmaya vardıklarını söyledi.

'Gece gündüz çalışıyoruz'

İstanbul'da ihracatın nakliyesi için bir koordinasyon merkezi kurulacak ve bu merkezde BM, Türk, Rus ve Ukraynalı yetkililer yer alacak.

BM sözcü yardımcısı Farhan Haq, Guterres'in İstanbul'a gitmesinin anlaşmada "ilerliyoruz" anlamına geldiğini söyledi. Guterres'in anlaşmanın Ukrayna tarafından sorumlu tuttuğu BM insani yardım şefi Martin Griffiths ve anlaşmanın Rusya tarafından sorumlu BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı başkanı Rebeca Grynspan çoktan İstanbul'daydı.

Haq, “Sayısız hareketli parça ile yoğun sahne arkası görüşmelerle gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Büyüyen küresel gıda kriziyle birlikte Haq, bir anlaşmaya varılırsa “potansiyel olarak yüz binlerce, potansiyel olarak milyonlarca insanı gıdaların ulaşamayacakları fiyatlardan kurtarabiliriz” dedi.

İstanbul'dan bildiren Sinem Köseoğlu, yaklaşmakta olan anlaşmanın transit gemilerdeki denetimlerin yöntemini ve güvenli geçiş garantilerini netleştirmesinin beklendiğini söyledi.

Rusya, askeri teçhizatın Ukrayna'ya ulaşmasını önlemeye çalıştığı için teftişleri bir ön koşul olarak belirledi. Kiev, ağır mayınlı olan Odesa limanından ayrılan gemilerinin güvenliği konusundaki endişelerini dile getirdi.