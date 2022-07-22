Rusya-Ukrayna Savaşı: 22 Temmuz Önemli Olayların Listesi
Rusya-Ukrayna savaşı 149. gününe girerken ana gelişmelere göz atıyoruz.
Güncel 22.07.2022 - 15:41 22.07.2022 - 15:44 Aslı Kılıç
İşte 22 Temmuz Cuma günü şimdiye kadarki önemli olaylar.
Savaş
- İngiltere casus şefi, Rusya ordusunun önümüzdeki haftalarda Ukrayna'da bir tür operasyonel duraklama başlatmasının muhtemel olduğunu ve bunun da Kiev'e karşılık vermek için önemli bir fırsat vereceğini söyledi.
- İngiliz istihbaratı, Rus güçlerinin Donetsk'in 50 km (31 mil) kuzeydoğusundaki Vuhlehirska'daki kritik altyapıyı ve Kramatorsk ve Sloviansk şehirlerini ele geçirmeyi amaçlayan Ukrayna'nın en büyük ikinci elektrik santraline yaklaşıyor gibi göründüğünü söyledi.
- Belediye Başkanı Ihor Terekhov Telegram'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov'un en yoğun nüfuslu bölgelerinden birinin bombalandığını söyledi. Bölge savcılığı, üç kişinin öldüğünü ve 23 kişinin yaralandığını söyledi. Rusya sivilleri hedef aldığını reddediyor.
- CIA Direktörü William Burns, ABD'nin yaklaşık 15 bin Rus askerinin öldüğünü ve belki de 45 binin yaralandığını tahmin ettiğini belirterek, Ukrayna'nın da önemli kayıplara maruz kaldığını da sözlerine ekledi.
Diplomasi
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisi, Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Cuma günü Ukrayna'nın Karadeniz tahıl ihracatını yeniden başlatmak için bir anlaşma imzalayacaklarını belirterek, bunun “küresel gıda güvenliği için kritik öneme sahip” olduğunu da sözlerine ekledi.
- Rusya dışişleri bakanlığı, Avrupa Birliği yaptırımlarının son turunun gayri meşru olduğunu ve güvenlik ile küresel ekonominin bazı bölümleri için “yıkıcı sonuçları” olacağını söyledi.
- Macaristan dışişleri bakanı Peter Szijjarto, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ile Moskova'da bir araya gelerek ülkesine gaz arzını sağlamak ve Ukrayna'daki savaşa barışçıl bir çözüm bulmak konusunda görüşecek.
- Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, Moskova, Kiev ve ikincisinin Batılı müttefiklerinin hepsinin “nükleer savaş uçurumundan” kaçınmak için Ukrayna'daki savaşı durdurmayı kabul etmeleri gerektiğini söyledi.
Ekonomi
- Alman düzenleyici , Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Rusya'dan Almanya'ya gaz akışının yaklaşık yüzde 40 kapasiteyle yeniden başladığını ve bunun Almanya'nın gaz depolamasını yenileme ve Fransa, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelere gaz aktarma hedeflerini etkilediğini söyledi.
- Kremlin, Rus doğalgazının Avrupa'ya arzıyla ilgili tüm zorlukların Batı'nın kısıtlamalarından kaynaklandığını söyledi.
- Avrupa Birliği'nin, üye ülkelerin Rusya'dan olası arz kesintilerine hazırlanmak için gaz kullanımını yüzde 15 oranında azaltması önerisi, hükümetlerin direnişiyle karşılaşıyor ve acil durum planını onaylayıp onaylamayacakları konusunda şüphe uyandırıyor.
- Ukrayna merkez bankası, Grivnası para birimini ABD doları karşısında yüzde 25 oranında devalüe etti ve alacaklılarından, azalan finansal kaynaklarını Rusya'yı püskürtmeye odaklamak için uluslararası tahvillerinin iki yıllık ödemelerinin dondurulmasını istedi.