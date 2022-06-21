AB'nin İsrail ve Mısır İle Yaptığı Anlaşma Rus Gazı Probleminin Bir Çıkış Yolu Mu?

Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen , İsrail'den Mısır üzerinden Avrupa Birliği'ne gaz sevkıyatı için bir anlaşma imzaladığında , bunun büyük bir başarı olarak görülmesini açıkça istedi.

Çarşamba günü Kahire'deki beş yıldızlı bir otelde düzenlenen törende von der Leyen, anlaşmayı Rus enerjisinden "yeşil geçişe" doğru "tarihi bir adım" olarak selamladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Adil enerji geçişini hızlandırmak ve kaynakları verimli kullanan, sosyal olarak adil ve düşük emisyonlu ve iklim nötr bir ekonomi geliştirmek için ortak taahhüdümüzü ve kararlılığımızı yeniden teyit ediyoruz” dedi.

Gazın Avrupa'ya gönderilmeden önce sıvılaştırılacağı Mısır üzerinden doğalgaz dağıtımına ilişkin mutabakat zaptı, işgalin ardından kendisini uzaklaştırmaya çalıştığı için “[bloğun] Rus fosil yakıtlarına bağımlılığına son verecek”.

Ancak sözleri, AB'nin enerji politikasını ve yeşil enerjiye geçişi izleyen kuruluşlar tarafından şüpheyle karşılandı. Anlaşmanın sorunlu hükümetlerden bağımsızlık sağlamak veya çevresel ve sosyal olarak sağlıklı bir enerji geçişini teşvik etmek için çok az şey yapacağını iddia ediyorlar.

Rus bağımlılığından kurtulmak

Brüksel, geçen yıl gazının kabaca yüzde 40'ını Moskova'dan ithal ettikten sonra enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor. Rus şirketleri, Moskova'nın doğalgaz için ruble ödeme planını kabul etmeyi reddeden birçok “düşmanca olmayan” ülkeye arzı keserek AB ülkelerini alternatifler için çabalıyor.

Salı günü İsrail'e yaptığı ziyarette von der Leyen, Rusya'nın “enerji yoluyla bize şantaj yapma girişiminin” AB'yi “güvenilir tedarikçilere” yönelmesine yol açtığını söyledi.

Başbakan Naftali Bennett'e hitaben yaptığı konuşmada, "Mısır üzerinden Avrupa Birliği'ne gaz sevkiyatını artırmaya istekli olduğunuz için çok minnettarım" dedi.

Ancak herkes AB'nin anlaşmayla ilgili düşünce süreciyle aynı fikirde değil.

Corporate Europe Observatory araştırmacısı ve kampanyacısı Pascoe Sabido, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Avrupa Birliği bir baskıcı rejimden iki tane daha rejime geçiyor" dedi. Gaz elde etmeyi insan haklarının önüne koyuyor” dedi.

Kahire ve Tel Aviv, ağır insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarıyla suçlanıyor.

Mısır Cumhurbaşkanı el-Sisi, aktivistlerin, gazetecilerin ve algılanan siyasi muhaliflerin “terörle mücadele” yasaları kapsamında yargılanması nedeniyle Batılı ülkelerden eleştiriler aldı . İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik askeri saldırılar, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın devam eden yasadışı işgali ve El Cezire gazetecisi Shireen Abu Akleh'in yakın zamanda öldürülmesi de dahil olmak üzere on yıllardır insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor .