Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Gerekirse Yasaları Değiştirmesi Gerektiğini Söyledi

Türkiye dışişleri bakanı, Finlandiya ve İsveç'in, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO'ya katılma yönündeki tarihi girişimlerinde Ankara'nın desteğini kazanmak için gerekirse yasalarını değiştirmeleri gerektiğini ve ittifakın genişlemesini veto etme tehdidini iki katına çıkardıklarını söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu Salı günü yaptığı açıklamada, yetmiş yıldır NATO üyesi olan Türkiye'nin, talepleri karşılanmadığı sürece iki İskandinav ülkesinin yükselişine karşı muhalefetini kaldırmayacağını söyledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yorumlarını yineledi.

Ankara, her iki ülkeyi de Kürdistan İşçi Partisi (PKK) de dahil olmak üzere "terörist" olarak kabul ettiği gruplarla bağlantılı insanları barındırmakla suçladı ve 2019'da Türkiye'ye silah ihracatını durdurma kararlarını ele aldı.

PKK'ya ve diğer gruplara verdikleri desteği durdurmalarını, topraklarında herhangi bir etkinlik düzenlemelerini engellemelerini, Türkiye tarafından "terörizm" suçlamalarıyla arananları iade etmelerini, Türkiye'nin askeri ve "terörle mücadele" operasyonlarını desteklemelerini ve tüm silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırmalarını talep etti.

Finlandiya ve İsveç ise bir çözümü müzakere etmeye çalıştılar ve diğer NATO üyesi ülkeler, transatlantik ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye'nin itirazlarının üstesinden gelinebileceğinden emin olduklarını söylediler.

30 NATO müttefikinin tümü, ABD liderliğindeki güvenlik organının genişlemesini oybirliğiyle onaylamalıdır.

İsveç ve Finlandiya 'yasayı değiştirmek zorunda'

Çavuşoğlu, Türkiye'nin geçen hafta Ankara'daki görüşmeler sırasında Finlandiya ve İsveç heyetlerine taleplerini özetleyen belgeler verdiğini ve yanıtlarını beklediğini belirterek, müttefiklerin güvenlik endişelerini gidermek için çalışmalarını beklediğini de sözlerine ekledi.

"Taleplerimiz imkansız mı? Hayır. Teröre desteklerini durdurmalarını istiyoruz." diyen Çavuşoğlu, devlet tarafından işletilen Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte, Ankara'nın bazı taleplerinin yasaların değiştirilmesini gerektireceğinin farkında olduğunu da sözlerine ekledi.

"Bunu şu şekilde ifade ettiler: 'Terör bölgelerinden uzak olduğumuz için yasalarımız bu şekilde tasarlanıyor.' O zaman onları değiştirmelisin "dedi. "Terör örgütünün etkinlik düzenlemesine ve paçavralarını etrafta sallamasına izin verildiğini söylüyorlar. O zaman yasanı değiştirmelisin."

İskandinav devletleri "terörizmi" kınadıklarını ve diyaloğa açık olduklarını söylediler.

Çavuşoğlu ayrıca, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konu üzerinde çalıştığını ve üç ülkeyle de Brüksel'de görüşmeler yapmayı önerdiğini, ancak Türkiye hükümetinin Stockholm ve Helsinki yazılı taleplerine cevap vermeden önce böyle bir görüşmede bir anlam görmediğini söyledi.

"Tartışmamız için somut şeyler olması gerekiyor" dedi.