Teksas Kasabası Çocuklarını Gömmeye Başlayacak

Teksas'ın küçük bir kasabası olan Uvalde, geçen hafta ABD'de son on yılın en ölümcül okul saldırısında öldürülen çocuklarını gömmeye başlıyor.

Salı günü, hepsi dokuz ila 11 yaşları arasındaki 19 öğrenci arasında yer alan 10 yaşındaki iki kız çocuğu ve 24 Mayıs'ta Robb İlköğretim Okulu'na silahlı bir adam girip dördüncü sınıf sınıfında ateş açtığında öldürülen iki öğretmen için cenaze törenleri planlanıyor.

Uvalde'nin iki cenaze evinin web sitelerindeki ölüm ilanlarına göre, Amerie Jo Garza tatlı, ve komikti ve yüzmeyi ve çizim yapmayı seviyordu; Maite Yuleana Rodriguez, balinalar ve yunuslar hakkında bilgi edinmeyi seven ve deniz biyoloğu olmayı hayal eden bir onur öğrencisiydi.

Amerie'nin cenazesi Salı öğleden sonra Uvalde'nin Kutsal Kalp Katolik Kilisesi'nde yapıldı ve Maite's akşam Uvalde'nin cenaze evinde olacak.

Belediye Başkanı Don McLaughlin, planlanan bir belediye meclisi toplantısının iptal edildiğini duyuran bir açıklamada, "Salı günü odak noktamız sevdiklerini kaybeden ailelerimiz" dedi. "Geçen hafta Robb İlköğretim Okulu'nda işlenen cinayetlerin masum kurbanları olan çocuklarımızı [Salı günü] gömmeye başlıyoruz."

Yaklaşık 16.000 kişilik küçük topluluk, ABD genelinde daha sıkı silah kontrol yasaları için çağrıları teşvik eden ölümcül saldırının ardından hala sarsılıyor, ancak sakinler birbirlerini desteklemek için bir araya geldiler.

Sadece bu hafta 11 çocuk ve öğretmen Irma Garcia için cenaze törenleri planlanıyor.

Pazartesi günü, Amerie'nin ziyaretindeki bazı yas tutanlar, babası Angel Garza'nın isteği üzerine, genç kızın favorileri olan morun leylak veya lavanta tonlarını giydiler. Mor olanlar da dahil olmak üzere birçoğu çiçeklerle taşındı.

Bu hafta sanatçılar, mezarlığın yakınındaki Ace Bail Bonds binasının yanında beyaz güvercinleri tasvir eden bir duvar resmini tamamlamak için yarıştılar.

"Bu çocuklar hayat ve hayallerle doluydu," diyor sanatçılardan biri, tüm hayatını Uvalde'de geçiren 34 yaşındaki Yanira Castillo. "Bir kasaba bunun üstesinden gelemez. Bizi sonsuza dek etkileyecek."

Aile ve arkadaşlar kederlerini açığa çıkarırken, araştırmacılar polisin çekime nasıl tepki verdiğine dair cevaplar için bastıracaklar ve milletvekilleri, ulusa nüfuz eden silahlı şiddeti durdurmak için neler yapılabileceğini düşüneceklerini söylediler.

ABD Adalet Bakanlığı, Teksas yetkililerinin, bir polis komutanının bir düzineden fazla memura bir okul koridorunda beklemelerini söylediği gibi, öğrencilerin ve öğretmenlerin defalarca 911 operatöre yardım için yalvardığını ortaya çıkarmasının ardından, kolluk kuvvetlerinin silahlı saldırıya verdiği yanıtı araştırıyor.