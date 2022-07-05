Türkiye, İran ve Rusya Küçük Ortak Kart Üretimi: Rapor

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, İran, Rusya ve Türkiye'den otomobil endüstrisi yetkilileri, Moskova ve Tahran'a uygulanan yaptırımların üretime fren yapmasının ardından ortak otomobil tasarımı ve üretimini düşünüyor.

Resmi IRNA haber ajansı, İran'ın Otomobil Parçaları Üreticileri Birliği başkanı Mohammadreza Najafi-Manesh, ”Otomobil üreticileri ile üç ülkenin tedarikçileri arasında üçlü işbirliği olasılığı büyük" dedi.

Necefi-Maneş, ”Komşu bölgeler dahil edilirse en az 800 milyonluk bir nüfusu hedef alabileceklerini“ savunarak, ”Bu üç ülke ürünleri için büyük bir pazar yakalayabilir." dedi. Ukrayna'yı işgal ettikten sonra Batılı ülkeler tarafından yaptırımlarla tokatlanan Rusya'nın, Mayıs ayında İran'dan artık erişemeyeceği kilit bileşenleri tedarik etmesini istediği bildirildi. Necefi-Yeleş, yaptırımlar ısırdıkça, üç ülke arasındaki otomobil daralması konusunda önerilen işbirliğinin hızla ilerleyebileceğini söyledi. ”Bu fikir çok yakında gerçekleşebilir" dedi. "Bu arabanın tüm parçalarını üretiyorum... yedek parça sağlamak için döviz transferlerinden kaçınmak ve ihracat piyasalarının varlığı böyle bir projenin avantajları arasındadır.”

Bu fikrin ilk olarak Türkiyerköy tarafından ortaya atıldığını ve Rusya'nın “ilgilendiğini” sözlerine ekledi. İran, Washington'un İran'ın nükleer programı konusunda dünya güçleriyle tek taraflı olarak anlaşmasından çekilmesinin ardından 2018'te ABD tarafından yeniden uygulanan sıkı ekonomik yaptırımlar altında da acı çekti. Batılı otomobil üreticileri, ülke ekonomisi genişledikçe son yirmi yılda otomobilleri bir araya getirmek için Rusya'ya girmeye cesaret ettiler.

Ancak Moskova Şubat ayında Ukrayna'ya asker gönderdiğinden beri, çok sayıda otomobil üreticisi arabalarının veya parçalarının Rusya'ya - Audi, Honda, Jaguar ve Porsche dahil - satışını durdurdu. Rus üretimini durduran markalar arasında BMW, Ford, Hyundai, Mercedes, Volkswagen ve Volvo bulunuyor. İran ve Türkiye kara sınırını paylaşırken, Rusya sırasıyla Karadeniz ve Hazar Denizi üzerinden İran ve Türkiye ile deniz sınırını paylaşıyor.Uluslararası Otomobil Üreticileri Örgütü'ne göre Türkiye halihazırda yılda 12 milyar doların üzerinde otomobil yedek parçası ihraç ederken, İran 2021'de dünyanın en büyük 19. otomobil üreticisi konumuna geldi. Irna'nın haberine göre, OICA verilerine dayanarak İranlı otomobil üreticileri 2021'de 894bin 298 araç üretti.