Son Dakika: Kadir Şeker’in Davası Hapis Cezası 10 Yıl 10 Aya İndirildi!

Konya’da meydana gelen üzücü olayda 22 yaşındaki Kadir Şeker, 35 yaşındaki Ayşe Dırla isimli kadına şiddet uygulayan Özgür Duran isimli 32 yaşındaki şahsı durdurmak için hamlede bulunduğu sırada Duran’ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Kadir şeker davası uzun süre boyunca gündemde yer almış ve yaşanacak olan gelişmeler tüm Türkiye tarafından merak içerisinde takip edilmişti Özgür Duran'ın Ayşe dırla'yı Kurtarmak istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir şeker 12,5 sene hapis cezasına çarptırılmıştı konu hakkında edilen son bilgilere göre Yargıtay tarafından Kadir şekerin cezası bozduruldu ve genç tekrardan yargılandı Kadir şekerin tutukluluğunun devam etmesine karar verildiği öğrenildi ve hapis cezasının 10 yıl 10 aya düşürüldüğü yönünde bilgiler paylaşıldı.

Kadir Şeker Davası Nedir, Neler Olmuştu?

5 Şubat 2020 tarihinde yaşanan olay Selçuklu ilçesi yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana gelmiş ve Kadir şeker şiddete uğrayan bir kadına yardım etmek istemiştim sevgilisi Ayşe dırla'yı döven Özgür duran'ı engellemeye çalıştığı sırada duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir şeker daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı sevgilisine şiddet uygulayan Özgür duranı engellemeye çalışan 22 yaşındaki genç Özgür Duran ile arasında çıkan arbede sırasında duranı kalbinden bıçaklayarak öldürmüş ve bu haber ile gündemde yer almıştı çeker gözaltına alınmış ve ifade vermesi sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak gündemde yer almıştı Kadir şeker 3 Ağır Ceza Mahkemesine kaç sene adam öldürmesi suçlamasıyla yargılanmış ve şekeri ömür boyu hapis cezası verildiği öğrenilmişti daha sonra mahkeme heyeti Kadir şekerin işlediği suçun Haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirmiş ve cezayı ilk olarak 15 seneye indirmiş daha sonra Kadir şekerin yaşanan duruşmadaki iyi hali gözetilmiş ve Ceza'nın 12,5 yıla indirildiği açıklanmıştı.

Olay Tüm Türkiye'de büyük Yankı uyandırmış ve Kadir şekerin alacağı ceza merak konusu olmuştu söz konusu dava sana avukatlarının başvurusu ve savcılık itirazı ile öncelikle esnaf Daha sonra da yargıtaya taşırmıştı Kadir Şeker'e verilen hapis cezasını yüksek bularak kararı bozan Yargıtay 1 Ceza Dairesi konu hakkında önemli vurgularda bulunuz açıklanan kararda haksızlık içeriğinin ulaştığı boyutun dikkati alınarak Haksız tahrik indiriminin asgari düzeyde yakın bir ceza olması gerektiği konusunda vurgu yapıldı.

Tutuklu sana Kadir şeker Yargıtay'ın kararı ardından Konya 3 Ağır Ceza Mahkemesine tekrardan yargılanmaya başladı ve hapis cezası 10 yıla düştü Kadir Şeker'in annesi Zeliha şeker Kadir şeker ağabey Hidayet şeker öldürülen Özgür Duran'ın annesi mübeyyen Duran babası Cengiz Duran kardeşin Niyazi Remzi Duran ile taraf avukatları Kadir şeker davası sırasında duruşmada hazır bulundu 10 sene hapis cezasına çarptırılan Kadir şeker davasında Haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulandığı belirtildi Bunun yanı sıra 22 yaşındaki gencin cezaevinde kalmış olduğu sürenin de gözetilerek tahliye edilebileceği yönünde bilgiler paylaşıldı.

Kadir Şeker Kimdir, Kaç Yaşında, Ne Okuyor?

Aldığı hapis cezası 10 yıl 10 aya indirilen Kadir Şeker isimli genç 22 yaşında ve Konyalıdır. Üzücü olayın yaşandığı sırada 20 yaşında olan Şeker’in hapis cezası 10 yıl 10 aya indirildi ve konu gündemin üst sıralarında yer aldı.