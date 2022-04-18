Türkiye, Irak'taki Kürt İsyancılara Karşı Yeni Bir Saldırı Başlattı

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki Kürt savaşçılara karşı yeni bir hava ve kara saldırısı başlattığını söyledi.

Akar Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'na katılan insansız hava araçları ve saldırı helikopterleri tarafından desteklenen komando birlikleri ve özel güçlerin, Kuzey Irak'ın Metina, Zap ve Avashin-Basyan bölgelerindeki Kürdistan İşçi Partisi (PKK) sığınaklarını hedef aldığını söyledi.

Operasyonda kaç askerin yer aldığını söylemedi.

Savunma Bakanlığı, Pazar gecesi başlayan operasyonun, PKK'nın Türkiye'ye karşı geniş çaplı bir saldırı planladığının tespit edilmesinin ardından geldiğini söyledi. Operasyonun planlanması haftalardır Türk medyasında yer alıyordu.

Irak'ın özerk Kürt bölgesinin başbakanı Mesrur Barzani'nin Türkiye'ye yaptığı nadir bir ziyaretten iki gün sonra, Ankara'nın planları hakkında bilgilendirildiğini öne sürerek başlatıldı.

Barzani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerin ardından, Kuzey Irak'ta "güvenlik ve istikrarı teşvik etmek için işbirliğinin genişletilmesini" memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin, varlığı bölgenin Türkiye ile kazançlı ticari bağlarını zorlaştıran PKK grubuyla huzursuz bir ilişkisi var.

Türkiye, PKK'nın Sincar'da ve Türkiye ile dağlık sınırda üsleri ve eğitim kampları bulunan Kuzey Irak'taki Kürt bölgesinde rutin olarak saldırılar düzenliyor. En sonuncusu, Türkiye'nin 2020 yılında Kuzey Irak'ta başlattığı Pençe-Kaplan ve Pençe-Kartal Operasyonlarının ardından geldi.

Ancak saldırılar, Ankara'nın Türkiye'yi ülkenin toprak bütünlüğüne saygı göstermemekle suçlayan Irak'ın Bağdat'taki merkezi hükümetiyle bağlarını gerdi. Irak henüz son operasyon hakkında yorum yapmadı.

PKK'dan hemen bir açıklama gelmedi.

Ankara ve Batılı müttefikleri tarafından "terörist" bir grup olarak tanımlanan PKK, 1984'ten beri Türk devletine karşı bir isyan yürütüyor.

O zamandan beri on binlerce insan öldürüldü.