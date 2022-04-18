Libya'nın NOC'si, Üretimin Büyük Limanlarda ve Sahalarda Durduğunu Açıkladı

Libya Ulusal Petrol Şirketi, Zueitina'nın kilit ihracat terminalindeki personelin çalışmasının engellenmesinin ardından büyük petrol sahalarındaki operasyonların kapatıldığını duyurdu.

Şirket, daha önce başka bir sahada, Al-Fil'de üretimi durdurduğunu söyledikten sonra, Zueitina terminalinden veya en büyük petrol sahası Sharara'dan petrol teslimatları için artık sözleşme yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini söyledi.

NOC şefi Mustafa Sanalla Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Ulusal Petrol Şirketi, Zueitina petrol limanında, bir sonraki duyuruya kadar bu liman ve nakliye tesisleriyle ilişkili tüm sahalar ve üretim istasyonları da dahil olmak üzere bir mücbir sebep durumu ilan etmekle yükümlüdür" dedi.

Mücbir sebep ilan etmek, savaş veya doğal afetler gibi faktörler bunları yerine getirmeyi imkansız hale getirdiğinde tarafların kendilerini sözleşmeden doğan yükümlülüklerden kurtarmalarına izin veren yasal bir harekettir.

Firma yaptığı açıklamada, "Bu kesintilere, bir grup bireyin Zueitina limanına girmesi neden oldu" dedi ve grubun "işçilerin ihracata devam etmesini engellediğini" de sözlerine ekledi.

Zueitina, sözde "Petrol Hilali" bölgesindeki dört petrol terminalinden biridir ve kapatılması, Libya'nın günlük 1,2 milyon varil üretiminin neredeyse dörtte birini ihraç etmesini engelleyecektir.

Sanalla, Kuzey Afrika ülkesinde "petrol ve gaz fiyatlarındaki patlama" döneminde "acı verici bir kapanma dalgası" uyarısında bulundu.

NOC, sorunlu ülkede tek parça halinde kalan birkaç kurumdan biridir. Petrol gelirleri ekonomi için hayati önem taşıyor ve Libya, Afrika'nın bilinen en büyük rezervleri üzerinde oturuyor.

Siyasi bölünmeler

Libya, diktatör Muammer Kaddafi'nin 2011'de NATO destekli bir ayaklanmada devrilmesini izleyen on yıllık kaos ve çatışmadan kurtulmak için mücadele etti.

Ülke, Şubat ayında doğu merkezli parlamentonun Trablus'taki Birleşmiş Milletler destekli hükümete doğrudan meydan okumak için yeni bir başbakan atamasından sonra kendisini iki rakip hükümetle yeniden buldu.

Eski bir içişleri bakanı olan Fathi Bashagha, Şubat ayında Tobruk'ta bulunan Temsilciler Meclisi tarafından başbakan seçildi.

Başkent Trablus'ta bulunan Abdülhamid Dbeybeibah, geçici başbakanlık görevinden istifa etmeyi reddetti ve iktidarı yalnızca seçilmiş bir hükümete devredeceği konusunda ısrar ediyor.

Petrol limanını bloke eden gruplar doğu kampını destekliyor ve gelirin "adil bir şekilde dağıtılmasını" ve iktidarın Başağa'ya devredilmesini talep ediyorlar.

Sanalla, petrol sektörünün "tarafsızlığının" korunması ve "ülkedeki siyasi çatışmalardan kaçınılması" çağrısını yineledi.

NOC, Abuatufol, Al-Intisar, Anakhla ve Nafura petrol sahalarında ham petrol pompalanmasının durdurulduğunu ve bunların hepsinin petrollerini Zueitina üzerinden gönderdiğini de sözlerine ekledi.

Gazete, Cumartesi gecesi Al-Fil sahasının "zorla kapatılmasından" sonra, birkaç şirketin işçilerinin çeşitli tesislerdeki üretimin durdurulmasına "zorlandığını" söyledi.

Zueitina'daki protestocular Pazar günü yaptıkları video açıklamasında, Dbeibah görevden ayrılana kadar üretimi durduracaklarını ve NOC'nin petrol gelirini Libya Merkez Bankası'na aktarmasının ardından Sanallah'ın görevden alınmasını talep ettiklerini söylediler.

Dbeibah'ın Maliye Bakanlığı, NOC'nin Perşembe günü merkez bankasındaki hesabına 6 milyar dolarlık petrol geliri aktardığını söyledi.