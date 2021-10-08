Türkiye Grand Prix'si: Lewis Hamilton Motor Cezası Aldı

Mercedes, sıkı şampiyona yarışı sırasında arıza yaşama riskini azaltmak için izin verilenden bir tane daha fazla olmak üzere dördüncü bir motor aldı. Ancak, yalnızca bir güç ünitesi bileşeni aldı - içten yanmalı motor - bu nedenle tam bir şebeke düşüşünden kurtuldu. Amaç, şampiyonluk rakibi Max Verstappen için mümkün olduğunca az zemin kaybetmek.

Red Bull sürücüsü, son yarışta Rusya'da yedi kez şampiyon olan pilotun arkasında ikinci sırada bitirmek için kendi motor cezasının ardından gridin arkasından toparlandıktan sonra Hamilton'ı şampiyonada iki puan geride bıraktı.

Hamilton, İstanbul Park'taki ilk antrenmanı Verstappen'in 0,425 saniye önünde tamamladı ve aynı zamanda Ferrari'den Charles Leclerc'in Mercedes'in 0.166 saniye gerisinde ikinci olduğu ikinci seansta zaman çizelgelerine liderlik etti.

Verstappen, ilk seansta yaşadığı yetersiz savrulmanın yerini aşırı savrulmanın aldığı ikinci seansta temposunun 0.635 saniye gerisindeydi.

İlk seansta en hızlı üçüncü olan Leclerc, Rusya'daki son yarışında ilk kez sahneye çıktığı, yükseltilmiş hibrit sistemli bir motora sahip Ferrari'de tüm gün rekabetçi görünüyordu.

Mercedes, geçen ay Hollanda Grand Prix'sinde yedi kez şampiyon olan Hamilton'ın üç motorundan birini antrenmanda bir arıza sonucu kaybetmesinin ardından güvenilirlik ve performans nedenleriyle Hamilton'ın motorunu değiştirme kararı aldı.

Dördüncü içten yanmalı motoru almak, şampiyona yarışı için genel performansın yanı sıra onlara biraz daha fazla gönül rahatlığı sağlıyor.

Takım, cezanın olumsuz etkisini güvenilirlik sorunları riskiyle dengelemeye çalışarak, kararlarını gelecek yarışların simülasyonlarına dayandırdı.

Bunun gibi bir grid cezasının bir yarışta başarısızlıktan çok daha az zarar verici olması ve sonuç olarak bir sonraki yarışta ceza almasından etkilendi.

Mercedes, turbo, hibrit sistem, pil ve elektronik gibi diğer bileşenlerin herhangi birinin değil, yalnızca içten yanmalı motorun değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ferrari sürücüsü Carlos Sainz'in motorunu tamamen değiştirdiği daha önce onaylanmıştı ve gridin en arkasından başlayacak.

İkinci seansta Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas, Red Bull'dan Sergio Perez ve Verstappen'in, McLaren'in Lando Norris'inin ve Fernando Alonso ve Esteban Ocon'un Alpine'sinin önünde üçüncü en hızlı oldu.