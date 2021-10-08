ABD Denizaltısı Bilinmeyen Cisimle Çarpıştı

Cumartesi günkü olayın neden kaynaklandığının netlik kazanmadığını söylediler. Denizaltı "tamamen çalışır durumda" kaldı. İsmi açıklanmayan yetkililer, ABD medyasına çarpışmanın Güney Çin Denizi'ndeki uluslararası sularda meydana geldiğini ve 11 denizcinin yaralandığını söyledi.

Olay, bölgede artan gerilimin ortasında meydana geldi. ABD Donanması, hasarın boyutunun hala değerlendirildiğini ve denizaltının nükleer tahrik tesisi ve alanlarının etkilenmediğini söyledi.

Açıklamada, olayın nerede gerçekleştiği veya yaralananların sayısı hakkında ayrıntı verilmedi, yalnızca yaralanmaların "hayatı tehdit edici" olmadığı belirtildi. Ancak Associated Press tarafından aktarılan iki yetkili, yaralanan 11 denizciden ikisinin "orta" olarak sınıflandırılan yaralanmalara sahip olduğunu söyledi. Hepsi denizaltıda tedavi edildi.

Bu yetkililer, olayın denizaltı rutin operasyonlar yürütürken meydana geldiğini ve Donanmanın operasyonel güvenliği korumak için haberleri Perşembe gününden önce açıklamadığını söyledi. AP'ye göre yetkililer, USS Connecticut'ın çarptığı nesnenin başka bir denizaltı olmadığını söyledi. Ajans tarafından alıntılanan yetkililerden biri, batık bir gemi veya konteyner veya başka bir keşfedilmemiş nesne olabileceğini söyledi.

Singapur merkezli bir savunma ve güvenlik uzmanı olan Alexander Neill, BBC'ye, çarpışmanın neden olduğu yaralanmaların sayısının denizaltının muhtemelen "büyük bir şeye çarptığını" ve "gerçekten hızlı gittiğini" gösterdiğini söyledi.

Olayın "nadir ama duyulmamış" olduğunu ve bölgenin askeri faaliyetlerle ne kadar meşgul olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Neill, "Güney Çin Denizi, bir dizi farklı ülkeden gelen donanma gemileriyle giderek daha fazla doluyor. Su üstü gemileri çok fazla güç gösterisi yapsa da, su altındaki faaliyet seviyesini görmüyorsunuz," dedi.

Çin devlet gazetesi Global Times tarafından bildirilen yorumlarda, dışişleri bakanlığı sözcüsü Çin'in olay hakkında "ciddi endişe" duyduğunu ve ABD'yi misyonun amacı da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı vermeye çağırdığını söyledi. Denizaltının daha sonra ABD'nin Guam topraklarına doğru gittiği bildirildi.

ABD Donanması'nda uzmanlaşmış bir site olan USNI News, batık bir ABD denizaltısının başka bir sualtı nesnesine çarptığı bilinen son olayın, USS San Francisco'nun Guam yakınlarında tam hızda bir sualtı dağına çarptığı 2005 yılında olduğunu söyledi. Olayda bir denizci hayatını kaybetti.

Güney Çin Denizi neden bu kadar çekişmeli?

USS Connecticut, dünyanın en tartışmalı bölgelerinden birinde faaliyet gösteriyordu. Çin, Güney Çin Denizi'nin çoğunu talep ediyor, ancak çevre ülkeler ve ABD aynı fikirde değil.

Filipinler, Brunei, Malezya, Tayvan ve Vietnam, Çin'in neredeyse tüm Deniz üzerindeki iddiasına on yıllardır itiraz ediyor, ancak son yıllarda gerginlik giderek arttı. ABD, bu toprak anlaşmazlığında bu ülkelerin birçoğunu destekledi.

Olay, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın Çin'e karşı bir çaba olarak görülen Asya-Pasifik'te tarihi bir güvenlik anlaşması üzerinde anlaşmalarından sadece haftalar sonra gerçekleşti. Bu arada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan BBC'ye, Tayvan ve Çin'i ayıran Tayvan Boğazı'ndaki barışı baltalayan eylemlerden "derin endişe" duyduğunu söyledi. Çin'in dördüncü gün için Tayvan'ın hava savunma bölgesine rekor sayıda askeri jet göndermesinden sonra konuşuyordu.